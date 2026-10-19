Німеччина наполягає на участі України в усіх переговорах про завершення війни

Німеччина наполягає, що Україна має брати безпосередню участь у будь-яких переговорах про завершення війни з Росією. Берлін вважає, що лише українська сторона може визначати, на яких умовах мир буде прийнятним для країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер на урядовій пресконференції в Берліні, передає Укрінформ.

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Берлін наполягає: без України домовитися про мир неможливо

Дешауер наголосила, що Україна має відігравати ключову роль у будь-якому дипломатичному процесі щодо завершення війни. Так вона відповіла на запитання журналістів про можливі переговори між США та Росією без участі української сторони.

"Зрештою, саме Україна вирішуватиме, який мир для неї є прийнятним. Але це, звісно, можливо лише тоді, коли ті, кого це безпосередньо стосується, відіграють ключову роль", — зазначила представниця німецького МЗС.

За її словами, Берлін послідовно виступає за участь України в усіх переговорах, які стосуються завершення російської агресії.

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Переговори без Зеленського: що заявили в уряді Німеччини

Речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус прокоментував повідомлення про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, очільника Кремля Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна без президента України Володимира Зеленського.

Він заявив, що німецький уряд не має власної інформації про таку ініціативу та знає про неї лише з повідомлень у засобах масової інформації.

Водночас Корнеліус наголосив, що Україна вже запропонувала достатньо дипломатичних кроків для завершення війни. На його думку, до цих пропозицій варто дослухатися.

"Було б доцільно відгукнутися на ці пропозиції, адже завершити війну дипломатичним шляхом можна буде лише за участю країни, яка зазнала нападу", — підкреслив речник німецького уряду.

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