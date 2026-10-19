Германия настаивает на участии Украины во всех переговорах о прекращении войны

Германия настаивает на том, что Украина должна принимать непосредственное участие в любых переговорах о прекращении войны с Россией. Берлин считает, что только украинская сторона может определять, на каких условиях мир будет приемлем для страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь МИД Германии Катрин Дешауэр на правительственной пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ.

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Берлин настаивает: без Украины договориться о мире невозможно

Дешауэр подчеркнула, что Украина должна играть ключевую роль в любом дипломатическом процессе по прекращению войны. Так она ответила на вопрос журналистов о возможных переговорах между США и Россией без участия украинской стороны.

"В конечном итоге именно Украина будет решать, какой мир для нее приемлем. Но это, конечно, возможно только тогда, когда те, кого это непосредственно касается, играют ключевую роль", — отметила представительница немецкого МИД.

По ее словам, Берлин последовательно выступает за участие Украины во всех переговорах, касающихся прекращения российской агрессии.

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Переговоры без Зеленского: что заявили в правительстве Германии

Пресс-секретарь федерального правительства Германии Штефан Корнелиус прокомментировал сообщение о возможной встрече президента США Дональда Трампа, главы Кремля Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина без президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что немецкое правительство не располагает собственной информацией о такой инициативе и знает о ней лишь из сообщений в средствах массовой информации.

В то же время Корнелиус подчеркнул, что Украина уже предложила достаточно дипломатических шагов для завершения войны. По его мнению, к этим предложениям стоит прислушаться.

"Было бы целесообразно откликнуться на эти предложения, ведь завершить войну дипломатическим путем можно будет только при участии страны, подвергшейся нападению", — подчеркнул представитель немецкого правительства.

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