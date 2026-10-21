Капітуляція України означала б капітуляцію всіх союзників, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що капітуляція України у війні з Росією означала б капітуляцію усіх союзників.
Як пише DW, про це Мерц завив під час економічного форуму у Берліні 21 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Капітуляція України - виключена
Так, Мерц зауважив, що Німеччина та європейські країни залишаються готовими до переговорів у будь-який момент.
"Ми надаємо підтримку Україні не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція - чи навіть беззастережна капітуляція України - виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх", - сказав він.
Гібридні атаки РФ
За словами канцлера, російська дезінформація та гібридні атаки становлять найбільшу загрозу безпеці Німеччині. Він звинуватив Москву у "фундаментальній атаці на політичний порядок, встановлений після закінчення "холодної війни".
"Моє найбільше занепокоєння на цей момент - не наша економіка, не США чи Китай, а вплив Росії на наше суспільство", - заявив Мерц.
Він пояснив, що йдеться про диверсії, гібридні атаки на комунікаційні системи та спроби дестабілізації Німеччини.
Мерц наголосив, що такі атаки відбуваються щодня, а їхню важливість у країні досі недооцінюють.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що переговорники США протягом півтора року намагаються домогтися від України капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна.
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А усі ті Мерци та Макрони зі Стубами та Мелоні то в кращому разі - партнери , а фактично - "юзери"!