Капітуляція України означала б капітуляцію всіх союзників, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що капітуляція України у війні з Росією означала б капітуляцію усіх союзників.

Як пише DW, про це Мерц завив під час економічного форуму у Берліні 21 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

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Капітуляція України - виключена

Так, Мерц зауважив, що Німеччина та європейські країни залишаються готовими до переговорів у будь-який момент.

"Ми надаємо підтримку Україні не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція - чи навіть беззастережна капітуляція України - виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх", - сказав він.

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Гібридні атаки РФ

За словами канцлера, російська дезінформація та гібридні атаки становлять найбільшу загрозу безпеці Німеччині. Він звинуватив Москву у "фундаментальній атаці на політичний порядок, встановлений після закінчення "холодної війни".

"Моє найбільше занепокоєння на цей момент - не наша економіка, не США чи Китай, а вплив Росії на наше суспільство", - заявив Мерц.

Він пояснив, що йдеться про диверсії, гібридні атаки на комунікаційні системи та спроби дестабілізації Німеччини.

Мерц наголосив, що такі атаки відбуваються щодня, а їхню важливість у країні досі недооцінюють.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що переговорники США протягом півтора року намагаються домогтися від України капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна.