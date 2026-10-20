У Польщі немає ракет до Patriot, які можна було б передати Україні, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський каже, що у Варшави немає ракет до систем Patriot, які можна було б передати Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю PAP, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дійсно, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів зріс, і Росія виробляє більше ракет, ніж у нас є засобів для їхнього перехоплення.

Це реальна проблема. У НАТО є країни, які все ще мають такі ресурси, але Польщі серед них немає", - сказав міністр.

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За словами Сікорського, Польща підтримує Україну як може.

"Ми можемо лише приєднатися до закликів до країн, які мають ракети Patriot, поділитися ними з Україною", - сказав глава МЗС Польщі.

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Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що цього року Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для ППО порівняно з 2025-м, а офіційною причиною названо бойові дії на Близькому Сході.

Financial Times писало, що Трамп відмовив у наданні 300 ракет до Patriot, аби зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. За словами Зеленського, взимку Україні потрібно 100–120 ракет до Patriot щомісяця.

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