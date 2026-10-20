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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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В Польше нет ракет для Patriot, которые можно было бы передать Украине, - Сикорский

Польша не может предоставить Украине ракеты для Patriot

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявляет, что у Варшавы нет ракет для систем Patriot, которые можно было бы передать Украине.

Об этом он заявил в интервью PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Действительно, после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков возрос, и Россия производит больше ракет, чем у нас есть средств для их перехвата.

Это реальная проблема. В НАТО есть страны, которые все еще располагают такими ресурсами, но Польши среди них нет", - сказал министр.

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По словам Сикорского, Польша поддерживает Украину, как может.

"Мы можем лишь присоединиться к призывам к странам, обладающим ракетами Patriot, поделиться ими с Украиной", - сказал глава МИД Польши.

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Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский сообщал, что в этом году Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с 2025 годом, а официальной причиной названы боевые действия на Ближнем Востоке.
  • Financial Times писала, что Трамп отказал в предоставлении 300 ракет для Patriot, чтобы сохранить американские запасы на фоне войны против Ирана. По словам Зеленского, зимой Украине требуется 100–120 ракет для Patriot ежемесячно.

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Автор: 

Польша (9973) Сикорский Радослав (613) Patriot (631)
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Топ комментарии
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Можемо,каже приєднатися до закликів...Ото потужність.
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20.10.2026 15:43 Ответить
+2
3,14здіт.
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20.10.2026 15:45 Ответить
+2
Польща отримала нову партію корейських ракет для Homar-K - до 290 км дальності. Це лише частина масштабного переозброєння країни.

Це доречі до того як в коментарях буквально сьогодні потужнічали що нафіга нам ті кореці потрібні і ТД.
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20.10.2026 16:20 Ответить

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