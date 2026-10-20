В Польше нет ракет для Patriot, которые можно было бы передать Украине, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявляет, что у Варшавы нет ракет для систем Patriot, которые можно было бы передать Украине.

Об этом он заявил в интервью PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Действительно, после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков возрос, и Россия производит больше ракет, чем у нас есть средств для их перехвата.

Это реальная проблема. В НАТО есть страны, которые все еще располагают такими ресурсами, но Польши среди них нет", - сказал министр.

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По словам Сикорского, Польша поддерживает Украину, как может.

"Мы можем лишь присоединиться к призывам к странам, обладающим ракетами Patriot, поделиться ими с Украиной", - сказал глава МИД Польши.

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Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что в этом году Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с 2025 годом, а официальной причиной названы боевые действия на Ближнем Востоке.

Financial Times писала, что Трамп отказал в предоставлении 300 ракет для Patriot, чтобы сохранить американские запасы на фоне войны против Ирана. По словам Зеленского, зимой Украине требуется 100–120 ракет для Patriot ежемесячно.

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