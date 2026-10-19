США не поддерживают Россию в войне против Украины, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заверил, что Вашингтон не поддерживает Россию в войне против Украины. В то же время он не дал прямого ответа на вопрос, считают ли Соединенные Штаты Украину своим союзником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью NBC News.
Во время интервью журналистка напомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не сможет победить, если США встанут на сторону России. По ее словам, ряд сенаторов-республиканцев считает, что именно это сейчас и происходит.
Бессент назвал такие утверждения ошибочными. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, а также позволяют странам НАТО закупать американское вооружение для дальнейшей передачи украинской стороне.
В то же время министр обратил внимание на недостаточные, по его мнению, поставки систем противовоздушной обороны со стороны европейских союзников.
"Когда президент Зеленский попросил ракеты Patriot - у европейских членов НАТО их достаточно, - почему они не спешат их предоставлять? Где немецкие Patriot для Украины?" - заявил Бессент.
В то же время в приведенном интервью Бессент не дал прямого ответа на вопрос, рассматривает ли Вашингтон Украину как союзника США.
Бессент отверг обвинения в отношении Starlink
Министр финансов США также опроверг обвинения в том, что администрация президента Дональда Трампа приказала ограничить работу спутниковой сети Starlink, которую Украина использует, в частности, для противодействия российским беспилотникам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль