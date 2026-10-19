США не поддерживают Россию в войне против Украины, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заверил, что Вашингтон не поддерживает Россию в войне против Украины. В то же время он не дал прямого ответа на вопрос, считают ли Соединенные Штаты Украину своим союзником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью NBC News.

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Во время интервью журналистка напомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не сможет победить, если США встанут на сторону России. По ее словам, ряд сенаторов-республиканцев считает, что именно это сейчас и происходит.

Бессент назвал такие утверждения ошибочными. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, а также позволяют странам НАТО закупать американское вооружение для дальнейшей передачи украинской стороне.

В то же время министр обратил внимание на недостаточные, по его мнению, поставки систем противовоздушной обороны со стороны европейских союзников.

"Когда президент Зеленский попросил ракеты Patriot - у европейских членов НАТО их достаточно, - почему они не спешат их предоставлять? Где немецкие Patriot для Украины?" - заявил Бессент.

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В то же время в приведенном интервью Бессент не дал прямого ответа на вопрос, рассматривает ли Вашингтон Украину как союзника США.

Бессент отверг обвинения в отношении Starlink

Министр финансов США также опроверг обвинения в том, что администрация президента Дональда Трампа приказала ограничить работу спутниковой сети Starlink, которую Украина использует, в частности, для противодействия российским беспилотникам.

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