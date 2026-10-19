США не підтримують Росію у війні проти України, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що Вашингтон не підтримує Росію у війні проти України. Водночас він не дав прямої відповіді на запитання, чи вважають Сполучені Штати Україну своїм союзником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю NBC News.

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Під час інтерв’ю журналістка нагадала слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна не зможе перемогти, якщо США стануть на бік Росії. За її словами, низка сенаторів-республіканців вважає, що саме це зараз і відбувається.

Бессент назвав такі твердження хибними. Він зазначив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвідувальну інформацію, а також дозволяють країнам НАТО купувати американське озброєння для подальшого передання українській стороні.

Водночас міністр звернув увагу на недостатні, на його думку, постачання систем протиповітряної оборони з боку європейських союзників.

"Коли президент Зеленський попросив ракети Patriot - у європейських членів НАТО їх достатньо, - чому вони не поспішають їх надавати? Де німецькі Patriot для України?" - заявив Бессент.

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Водночас у наведеному інтерв’ю Бессент не дав прямої відповіді на запитання, чи розглядає Вашингтон Україну як союзника США.

Бессент відкинув звинувачення щодо Starlink

Міністр фінансів США також заперечив звинувачення в тому, що адміністрація президента Дональда Трампа наказала обмежити роботу супутникової мережі Starlink, яку Україна використовує, зокрема, для протидії російським безпілотникам.

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