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Новини Зеленський про Трампа
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США не підтримують Росію у війні проти України, - Бессент

Бессент анонБессент: США не на боці Росії, але чи є Україна союзником?сував проїзд делегації України в США

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що Вашингтон не підтримує Росію у війні проти України. Водночас він не дав прямої відповіді на запитання, чи вважають Сполучені Штати Україну своїм союзником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю NBC News.

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Під час інтерв’ю журналістка нагадала слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна не зможе перемогти, якщо США стануть на бік Росії. За її словами, низка сенаторів-республіканців вважає, що саме це зараз і відбувається.

Бессент назвав такі твердження хибними. Він зазначив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвідувальну інформацію, а також дозволяють країнам НАТО купувати американське озброєння для подальшого передання українській стороні.

Водночас міністр звернув увагу на недостатні, на його думку, постачання систем протиповітряної оборони з боку європейських союзників.

"Коли президент Зеленський попросив ракети Patriot - у європейських членів НАТО їх достатньо, - чому вони не поспішають їх надавати? Де німецькі Patriot для України?" - заявив Бессент.

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Водночас у наведеному інтерв’ю Бессент не дав прямої відповіді на запитання, чи розглядає Вашингтон Україну як союзника США.

Бессент відкинув звинувачення щодо Starlink

Міністр фінансів США також заперечив звинувачення в тому, що адміністрація президента Дональда Трампа наказала обмежити роботу супутникової мережі Starlink, яку Україна використовує, зокрема, для протидії російським безпілотникам.

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Топ коментарі
+14
трампісти довбані,йдить найух
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19.10.2026 08:48 Відповісти
+12
прямо та відкрито-ні,а підло і мовчки-так,велика цивілізована демократія млять ....
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19.10.2026 08:48 Відповісти
+7
Будь які заяви адміністрації трампістів є облудливими. Є факти і вони свідчать голосніше за слова.
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19.10.2026 08:48 Відповісти

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