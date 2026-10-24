Украина получила от США лишь 24 ракеты для Patriot за последние 90 дней, - Зеленский

За последние три месяца Украина получила от Соединенных Штатов всего 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News.

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"А мы от стратегических партнеров получили 24 ракеты за последние 90 дней. Мы не плачем и не кричим, но это очень важно. Каждая ракета важна", - добавил президент.

В то же время потребности украинской ПВО значительно выше - в среднем 350 таких ракет ежемесячно.

Зеленский подчеркнул, что каждый перехватчик имеет важное значение для защиты украинских городов от российских атак.

"Только в ночь на четверг 30 баллистических ракет попали в украинскую столицу Киев", - сказал он.

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На Ближнем Востоке было использовано более 2 тысяч ракет Patriot

Зеленский также обратил внимание на масштабы использования этих систем во время войны против Ирана. По его словам, в первые несколько дней боевых действий США и страны Ближнего Востока применили более двух тысяч ракет Patriot против иранских целей.

На этом фоне президент подчеркнул необходимость для Украины иметь достаточное количество перехватчиков для защиты от российских ракетных атак.

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