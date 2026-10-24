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Украина получила от США лишь 24 ракеты для Patriot за последние 90 дней, - Зеленский

Зеленский сравнил поставки Patriot Украине и их применение на Ближнем Востоке

За последние три месяца Украина получила от Соединенных Штатов всего 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News.

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"А мы от стратегических партнеров получили 24 ракеты за последние 90 дней. Мы не плачем и не кричим, но это очень важно. Каждая ракета важна", - добавил президент.

В то же время потребности украинской ПВО значительно выше - в среднем 350 таких ракет ежемесячно.

Зеленский подчеркнул, что каждый перехватчик имеет важное значение для защиты украинских городов от российских атак.

"Только в ночь на четверг 30 баллистических ракет попали в украинскую столицу Киев", - сказал он. 

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На Ближнем Востоке было использовано более 2 тысяч ракет Patriot

Зеленский также обратил внимание на масштабы использования этих систем во время войны против Ирана. По его словам, в первые несколько дней боевых действий США и страны Ближнего Востока применили более двух тысяч ракет Patriot против иранских целей.

На этом фоне президент подчеркнул необходимость для Украины иметь достаточное количество перехватчиков для защиты от российских ракетных атак.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26294) Patriot (633)
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Топ комментарии
+18
Ти б краще розсказав, скільки отримав Міндіч за останні чотири роки...
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24.10.2026 12:20 Ответить
+15
У тебе ж є 3000 фламінго! Та закидай ними Москву! Що ти ходиш як жебрак?
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24.10.2026 12:20 Ответить
+14
Ну, фаірпоінтів від штилерманів та миндичей отримали ще меньше...
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24.10.2026 12:19 Ответить

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