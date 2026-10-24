Украина рассчитывает на поставки перехватчиков для ПВО: Есть пакеты, которые мы до сих пор ожидаем, — Зеленский

Украина ожидает возобновления поставок средств противоракетной обороны против российских баллистических ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Поставки ракет

По словам Зеленского, продолжается общение с партнерами по вопросу возобновления других уровней сотрудничества с США.

"Очень важно, чтобы были возобновлены поставки перехватчиков для ПВО — перехватчиков против российской баллистики. Есть пакеты, на которые мы до сих пор ждем. И это пакеты как американские, так и от европейских партнеров. Пакеты, по которым приняты политические решения", — отметил президент.

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Дипломатия

Кроме того, Украина готовит встречи в Европе с представителями президента США, а также с европейскими партнерами.

"Европа должна участвовать в дипломатии. Украина всегда привлекает Европу, и на следующей неделе мы рассчитываем, что дипломатия продолжится", — подчеркнул Зеленский.

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Что предшествовало

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot.