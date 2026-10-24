РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9252 посетителя онлайн
Новости ПВО Украины
354 17

Украина рассчитывает на поставки перехватчиков для ПВО: Есть пакеты, которые мы до сих пор ожидаем, — Зеленский

Зеленский о поставках перехватчиков

Украина ожидает возобновления поставок средств противоракетной обороны против российских баллистических ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поставки ракет

По словам Зеленского, продолжается общение с партнерами по вопросу возобновления других уровней сотрудничества с США.

"Очень важно, чтобы были возобновлены поставки перехватчиков для ПВО — перехватчиков против российской баллистики. Есть пакеты, на которые мы до сих пор ждем. И это пакеты как американские, так и от европейских партнеров. Пакеты, по которым приняты политические решения", — отметил президент.

Читайте: Россия усилит удары баллистическими ракетами на фоне сокращения поставок ракет для Patriot из США, — Зеленский

Дипломатия

Кроме того, Украина готовит встречи в Европе с представителями президента США, а также с европейскими партнерами.

"Европа должна участвовать в дипломатии. Украина всегда привлекает Европу, и на следующей неделе мы рассчитываем, что дипломатия продолжится", — подчеркнул Зеленский.

Читайте: К концу октября Украина сможет производить около 400 дронов-перехватчиков реактивных "шахидов", — Зеленский

Что предшествовало

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot.

Автор: 

Зеленский Владимир (26294) ПВО (4171) перехватчик (215)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Цілий день шось гундосить і всі підхватюють
показать весь комментарий
24.10.2026 17:30 Ответить
+2
Дурень, збирай інженерів по всій Україні (в тому числі випускників ВНЗ) та за кордоном (поки Європа платить), відкрий КБ й якщо не будете красти, з часом матимемо свою ПРО. А на заяви всім начхати.
показать весь комментарий
24.10.2026 17:23 Ответить
+2
знаєм на який пакет ти очікуєш. з порошком.
показать весь комментарий
24.10.2026 17:33 Ответить

Загрузка...

 
 