РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8896 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState Боевые действия на Покровском направлении
336 0

Россияне продвинулись вблизи Светлого на Донетчине, — DeepState.. КАРТА

Российские захватчики продвигаются в Донецкой области в районе населенного пункта Светлое.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наступление врага

"Враг продвинулся вблизи Светлого (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

Обновленная карта

Карта боевых действий в Донецкой области

Смотрите также: Враг продвинулся вблизи Матяшево и Светлого в Донецкой области, — DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (13422) Покровский район (1881) Светлое (7) DeepState (626)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 