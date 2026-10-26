Россияне продвинулись вблизи Светлого на Донетчине, — DeepState.. КАРТА
Российские захватчики продвигаются в Донецкой области в районе населенного пункта Светлое.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Враг продвинулся вблизи Светлого (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.
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