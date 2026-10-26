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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку
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Росіяни просунулись поблизу Світлого на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські загарбники мають просування на Донеччині в районі населеного пункту Світле.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Ворог просунувся поблизу Світлого (Покровський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.

Оновлена мапа

Мапа бойових дій на Донеччині

Дивіться також: Ворог просунувся поблизу Матяшевого та Світлого на Донеччині, - DeepState. КАРТА

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Донецька область (12062) Покровський район (1892) Світле (7) DeepState (627)
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