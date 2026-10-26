Росіяни просунулись поблизу Світлого на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські загарбники мають просування на Донеччині в районі населеного пункту Світле.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Ворог просунувся поблизу Світлого (Покровський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.
Оновлена мапа
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль