Бойцы 33-й бригады двумя боеприпасами HIMARS разнесли командный пункт 26-го танкового полка РФ. ВИДЕО
Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады скорректировали удар реактивной системы HIMARS по командному пункту 26-го танкового полка армии РФ, расположенному в 15 километрах от зоны боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные в течение нескольких месяцев собирали разведывательные данные, допрашивали пленных, изучали местность и перехватывали радиопереговоры противника.
После подтверждения координат по командному пункту нанесли удар двумя боеприпасами HIMARS. Вследствие поражения работа вражеского штаба была остановлена, а его остатки оккупанты вынуждены были переместить.
По данным бригады, удар нарушил управление российскими подразделениями от уровня полка до взводов как минимум на трое суток. После этого интенсивность атак небольших пехотных групп противника в полосе обороны бригады значительно снизилась.
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