Бійці 33-ї бригади двома боєприпасами HIMARS рознесли командний пункт 26-го танкового полку РФ. ВIДЕО

Бійці 33-ї окремої механізованої бригади скоригували удар реактивної системи HIMARS по командному пункту 26-го танкового полку армії РФ, розташованому за 15 кілометрів від зони бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові протягом кількох місяців збирали розвідувальні дані, допитували полонених, вивчали місцевість та перехоплювали радіопереговори противника.

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Після підтвердження координат по командному пункту завдали удару двома боєприпасами HIMARS. Унаслідок ураження роботу ворожого штабу було зупинено, а його залишки окупанти змушені були перемістити.

За даними бригади, удар порушив управління російськими підрозділами від рівня полку до взводів щонайменше на три доби. Після цього інтенсивність атак малих піхотних груп противника у смузі оборони бригади значно знизилася.

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