Бійці NC13 під час операції "Вівальді" зірвали штурм рашистів за допомогою НРК та FPV-дронів: "Вони масово вилазили з тієї труби і одразу лягали". ВIДЕО

Під час операції "Вівальді" Третього армійського корпусу російські окупанти намагалися приховано наблизитися до українських позицій через труби, однак їхній штурм зірвали бійці підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники використовували підземні комунікації, щоб непомітно вийти до позицій Сил оборони, проте українські військові виявили противника та завдали ударів ще на підході.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Для знищення окупантів бійці NC13 застосували наземні роботизовані комплекси, зокрема дрони-камікадзе та бойовий модуль, які працювали спільно з FPV-дронами.

Українські захисники атакували російських військових в укриттях та уражали їх під час виходу з труб, не дозволяючи розгорнути штурмові дії.

"Вони масово вилазили з тієї труби і одразу лягали", - розповіли українські бійці.

Кадри знищення російських штурмовиків за допомогою наземних роботизованих комплексів та FPV-дронів оприлюднили військовослужбовці підрозділу NC13.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Вівальді": бійці 125-ї бригади під час першого бойового виходу взяли в полон шістьох російських окупантів. ВIДЕО

Дивіться також: Воїни бригади "Рубіж" прямим наведенням з танка зруйнували позицію разом із рашистами, які ховалися всередині. ВIДЕО