Бойцы NC13 во время операции "Вивальди" сорвали штурм рашистов с помощью НРК и FPV-дронов: "Они массово вылезали из той трубы и сразу ложились". ВИДЕО

В ходе операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса российские оккупанты пытались незаметно приблизиться к украинским позициям через трубы, однако их штурм сорвали бойцы подразделения NC13 Третьей штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики использовали подземные коммуникации, чтобы незаметно выйти к позициям Сил обороны, однако украинские военные обнаружили противника и нанесли удары еще на подходе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для уничтожения оккупантов бойцы NC13 применили наземные роботизированные комплексы, в частности дроны-камикадзе и боевой модуль, которые действовали совместно с FPV-дронами.

Украинские защитники атаковали российских военных в укрытиях и поражали их при выходе из труб, не позволяя развернуть штурмовые действия.

"Они массово вылезали из той трубы и сразу падали", — рассказали украинские бойцы.

Кадры уничтожения российских штурмовиков с помощью наземных роботизированных комплексов и FPV-дронов обнародовали военнослужащие подразделения NC13.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Вивальди": бойцы 125-й бригады во время первого боевого выхода взяли в плен шестерых российских оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Воины бригады "Рубеж" прямым наведением из танка уничтожили позицию вместе с рашистами, которые прятались внутри. ВИДЕО