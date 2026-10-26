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Новости Уничтожение российских оккупантов Отражение штурма Операция Вивальди
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Бойцы NC13 во время операции "Вивальди" сорвали штурм рашистов с помощью НРК и FPV-дронов: "Они массово вылезали из той трубы и сразу ложились". ВИДЕО

В ходе операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса российские оккупанты пытались незаметно приблизиться к украинским позициям через трубы, однако их штурм сорвали бойцы подразделения NC13 Третьей штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики использовали подземные коммуникации, чтобы незаметно выйти к позициям Сил обороны, однако украинские военные обнаружили противника и нанесли удары еще на подходе.

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Для уничтожения оккупантов бойцы NC13 применили наземные роботизированные комплексы, в частности дроны-камикадзе и боевой модуль, которые действовали совместно с FPV-дронами.

Украинские защитники атаковали российских военных в укрытиях и поражали их при выходе из труб, не позволяя развернуть штурмовые действия.

"Они массово вылезали из той трубы и сразу падали", — рассказали украинские бойцы.

Кадры уничтожения российских штурмовиков с помощью наземных роботизированных комплексов и FPV-дронов обнародовали военнослужащие подразделения NC13.

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Автор: 

армия РФ (24543) штурм (678) уничтожение (11071) дроны (8455) Третий армейский корпус (206) НРК наземный роботизированный комплекс (204)
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