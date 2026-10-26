Воины бригады "Рубеж" прямым наведением из танка разрушили позицию вместе с рашистами, которые прятались внутри. ВИДЕО
Танкисты бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили укрытие российских оккупантов вместе с живой силой противника, применив огонь прямым наведением из танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные на танке приблизились к позиции захватчиков и открыли прицельный огонь по вражескому укрытию.
После нескольких точных выстрелов укрытие российских оккупантов было разрушено, а находившиеся внутри захватчики ликвидированы.
Кадрами боевой работы танкистов бригады украинские защитники поделились в социальных сетях.
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