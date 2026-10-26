Воины бригады "Рубеж" прямым наведением из танка разрушили позицию вместе с рашистами, которые прятались внутри. ВИДЕО

Танкисты бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили укрытие российских оккупантов вместе с живой силой противника, применив огонь прямым наведением из танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные на танке приблизились к позиции захватчиков и открыли прицельный огонь по вражескому укрытию.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

После нескольких точных выстрелов укрытие российских оккупантов было разрушено, а находившиеся внутри захватчики ликвидированы.

Кадрами боевой работы танкистов бригады украинские защитники поделились в социальных сетях.

Смотрите также: Окровавленный рашист сидит возле разорванной взрывом машины после подрыва на мине. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Бойцы подразделения "Апекс" бригады "Форпост" уничтожили 12 единиц техники в тылу противника. ВИДЕО