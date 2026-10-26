Окровавленный рашист сидит возле разорванной взрывом машины после подрыва на мине. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой оккупант запечатлел последствия подрыва своих соратников на мине во время передвижения на технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие взрыва передняя часть транспортного средства была разорвана, а российские военные понесли потери.

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На кадрах виден окровавленный оккупант, сидящий на земле недалеко от поврежденной техники. Рядом лежит тело еще одного захватчика, который был ликвидирован вследствие подрыва.

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