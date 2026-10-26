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Новини Знищення російських окупантів Підрив на міні
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Закривавлений рашист сидить біля розірваної вибухом автівки після підриву на міні. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому окупант зафіксував наслідки підриву своїх поплічників на міні під час пересування технікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок вибуху передню частину транспортного засобу розірвало, а російські військові зазнали втрат.

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На кадрах видно закривавленого окупанта, який сидить на землі неподалік пошкодженої техніки. Поруч лежить тіло ще одного загарбника, який був ліквідований унаслідок підриву.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Топ коментарі
+7
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26.10.2026 20:42 Відповісти
+6
Заголовок помилковий. Харошім там є не той рашист, що сидить, а той, що лежит.
Слава Україні!
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26.10.2026 20:32 Відповісти
+3
для чого ці відео по два рази викладають??
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26.10.2026 20:32 Відповісти

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