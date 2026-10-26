Закривавлений рашист сидить біля розірваної вибухом автівки після підриву на міні. ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис, на якому окупант зафіксував наслідки підриву своїх поплічників на міні під час пересування технікою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок вибуху передню частину транспортного засобу розірвало, а російські військові зазнали втрат.
На кадрах видно закривавленого окупанта, який сидить на землі неподалік пошкодженої техніки. Поруч лежить тіло ще одного загарбника, який був ліквідований унаслідок підриву.
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