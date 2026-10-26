Бійці підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" знищили 12 одиниць техніки у тилу противника. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" знищили 12 одиниць автомобільної техніки російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи оператори ударних дронів виявили та уразили 10 автомобілів противника та два УАЗи "Буханка".
Ворожа техніка перебувала за десятки кілометрів від лінії фронту, де окупанти розраховували залишатися в безпеці.
За повідомленням прикордонників, разом із транспортними засобами під удари потрапила й жива сила противника, яка перебувала всередині техніки.
Відео знищення російської логістики в тилу бійці бригади "Форпост" оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
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