Бійці підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" знищили 12 одиниць техніки у тилу противника. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" знищили 12 одиниць автомобільної техніки російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи оператори ударних дронів виявили та уразили 10 автомобілів противника та два УАЗи "Буханка".

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Ворожа техніка перебувала за десятки кілометрів від лінії фронту, де окупанти розраховували залишатися в безпеці.

За повідомленням прикордонників, разом із транспортними засобами під удари потрапила й жива сила противника, яка перебувала всередині техніки.

Відео знищення російської логістики в тилу бійці бригади "Форпост" оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

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