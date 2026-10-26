Момент знищення "Герані-4" у повітрі українським пілотом "Denfix". ВIДЕО

Український пілот із позивним "Denfix" під час нічної атаки російських безпілотників знищив ворожий дрон-камікадзе "Герань-4" ракетою класу "повітря-повітря".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час відбиття однієї з нічних атак противника український льотчик виявив російський безпілотник та розпочав його переслідування.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Взявши ворожу повітряну ціль на приціл, пілот здійснив пуск ракети, якою успішно знищив російську "Герань-4".

Кадри повітряного переслідування та момент знищення ворожого безпілотника зафільмував сам український пілот.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти на винищувачах МіГ-29 розтрощили авіабомбами GBU-62 будівлю зі скупченням рашистів. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти винищувачів МіГ-29 двома авіабомбами AASM HAMMER зруйнували будівлю з російськими окупантами. ВIДЕО