Момент знищення "Герані-4" у повітрі українським пілотом "Denfix". ВIДЕО
Український пілот із позивним "Denfix" під час нічної атаки російських безпілотників знищив ворожий дрон-камікадзе "Герань-4" ракетою класу "повітря-повітря".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час відбиття однієї з нічних атак противника український льотчик виявив російський безпілотник та розпочав його переслідування.
Взявши ворожу повітряну ціль на приціл, пілот здійснив пуск ракети, якою успішно знищив російську "Герань-4".
Кадри повітряного переслідування та момент знищення ворожого безпілотника зафільмував сам український пілот.
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