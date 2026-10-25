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Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Українські пілоти на винищувачах МіГ-29 розтрощили авіабомбами GBU-62 будівлю зі скупченням рашистів. ВIДЕО

Пілоти Сил оборони на винищувачах МіГ-29 завдали авіаудару по будівлі, в якій перебував особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за координатами, отриманими від розвідки, екіпажі Повітряних сил ЗСУ атакували споруду зі скупченням живої сили противника.

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Для ураження ворожої цілі українські льотчики застосували авіаційні бомби GBU-62.

Унаслідок точного удару будівлю було повністю зруйновано, а російських військових, які перебували всередині, ліквідовано.

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