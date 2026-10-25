Українські пілоти на винищувачах МіГ-29 розтрощили авіабомбами GBU-62 будівлю зі скупченням рашистів. ВIДЕО
Пілоти Сил оборони на винищувачах МіГ-29 завдали авіаудару по будівлі, в якій перебував особовий склад окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за координатами, отриманими від розвідки, екіпажі Повітряних сил ЗСУ атакували споруду зі скупченням живої сили противника.
Для ураження ворожої цілі українські льотчики застосували авіаційні бомби GBU-62.
Унаслідок точного удару будівлю було повністю зруйновано, а російських військових, які перебували всередині, ліквідовано.
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