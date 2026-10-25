Бійці 105-ї бригади ТрО ударами артилерії, FPV-дронів та важких бомберів знищили позицію рашистів у Бєлгородській області. ВIДЕО
Бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони комбінованими ударами артилерії та безпілотників знищили позицію російських окупантів у Грайворонському районі Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники виявили позицію ворожого відділення, розташовану на відкритій місцевості, та завдали по ній серії ударів із застосуванням різних видів озброєння.
Спочатку по окупантах відпрацювала артилерія, після чого бійці атакували їх FPV-дронами. Завершальним етапом стали скидання вибухівки з важких дронів-бомберів.
Унаслідок комбінованого вогневого ураження позицію російських загарбників було повністю знищено.
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