Бійці 105-ї бригади ТрО ударами артилерії, FPV-дронів та важких бомберів знищили позицію рашистів у Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони комбінованими ударами артилерії та безпілотників знищили позицію російських окупантів у Грайворонському районі Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники виявили позицію ворожого відділення, розташовану на відкритій місцевості, та завдали по ній серії ударів із застосуванням різних видів озброєння.

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Спочатку по окупантах відпрацювала артилерія, після чого бійці атакували їх FPV-дронами. Завершальним етапом стали скидання вибухівки з важких дронів-бомберів.

Унаслідок комбінованого вогневого ураження позицію російських загарбників було повністю знищено.

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