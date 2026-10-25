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Новости Уничтожение российских оккупантов Уничтожение огневых позиций окупантов
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Бойцы 105-й бригады ТрО ударами артиллерии, FPV-дронов и тяжелых бомбардировщиков уничтожили позицию рашистов в Белгородской области

Бойцы 105-й отдельной бригады территориальной обороны комбинированными ударами артиллерии и беспилотников уничтожили позицию российских оккупантов в Грайворонском районе Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники обнаружили позицию вражеского отряда, расположенную на открытой местности, и нанесли по ней серию ударов с применением различных видов вооружения.

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Сначала по оккупантам открыла огонь артиллерия, после чего бойцы атаковали их с помощью FPV-дронов. Завершающим этапом стал сброс взрывчатки с тяжелых дронов-бомбардировщиков.

В результате комбинированного огневого поражения позиция российских захватчиков была полностью уничтожена.

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