Рашист попытался сбить украинский FPV-дрон бутылкой с бензином, но был ликвидирован: боевая работа 414-й бригады. ВИДЕО

Российский военный попытался сбить украинский FPV-дрон бутылкой с бензином, но был уничтожен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета операторы дронов 2-го батальона Wormbusters 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнаружили российского захватчика.

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Заметив приближение украинского FPV-дрона, оккупант попытался отбиться от него бутылкой с бензином. Однако попытка оказалась тщетной — украинский беспилотник нанес точный удар и ликвидировал рашиста.

Видеозаписью необычного противостояния с оккупантом поделились бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра".

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