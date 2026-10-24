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Новини Знищення російських окупантів
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Рашист спробував збити український FPV-дрон пляшкою з бензином, але був ліквідований: бойова робота 414-ї бригади. ВIДЕО

Російський військовий спробував збити український FPV-дрон пляшкою з бензином, однак у результаті був ліквідований.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту оператори дронів 2-го батальйону Wormbusters 414-ї бригади "Птахи Мадяра" виявили російського загарбника.

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Помітивши наближення українського FPV-дрона, окупант спробував відбитися від нього пляшкою з бензином. Однак спроба виявилася марною - український безпілотник завдав точного удару та ліквідував рашиста.

Відеозаписом незвичного протистояння окупанта поділилися бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

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