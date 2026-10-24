Момент удару українського БпЛА по вантажівці, в якій перебували щонайменше 10 рашистів. ВIДЕО

Український оператор безпілотника завдав точного удару по російській вантажівці, в якій перебували щонайменше десять окупантів, на східному напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські загарбники пересувалися дорогою колоною з трьох вантажівок, у яких перевозили особовий склад.

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Пілот Сил оборони обрав одну з машин та спрямував у неї ударний дрон. Унаслідок влучання було уражено вантажівку, всередині якої перебували щонайменше десять російських військових.

Відеозапис моменту удару по вантажівці з окупантами оприлюднили в мережі.

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