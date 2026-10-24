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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Момент удара украинского БПЛА по грузовику, в котором находились как минимум 10 рашистов. ВИДЕО

Украинский оператор беспилотника нанес точный удар по российскому грузовику, в котором находились не менее десяти оккупантов, на восточном направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские захватчики передвигались по дороге колонной из трех грузовиков, в которых перевозили личный состав.

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Пилот Сил обороны выбрал одну из машин и направил на нее ударный дрон. Вследствие попадания был поражен грузовик, внутри которого находились как минимум десять российских военных.

Видеозапись момента удара по грузовику с оккупантами обнародовали в сети.

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