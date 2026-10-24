Момент удара украинского БПЛА по грузовику, в котором находились как минимум 10 рашистов. ВИДЕО
Украинский оператор беспилотника нанес точный удар по российскому грузовику, в котором находились не менее десяти оккупантов, на восточном направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские захватчики передвигались по дороге колонной из трех грузовиков, в которых перевозили личный состав.
Пилот Сил обороны выбрал одну из машин и направил на нее ударный дрон. Вследствие попадания был поражен грузовик, внутри которого находились как минимум десять российских военных.
Видеозапись момента удара по грузовику с оккупантами обнародовали в сети.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль