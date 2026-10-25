Украинские пилоты на истребителях МиГ-29 разнесли авиабомбами GBU-62 здание с рашистами
Пилоты Сил обороны на истребителях МиГ-29 нанесли авиаудар по зданию, в котором находился личный состав оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по координатам, полученным от разведки, экипажи Воздушных сил ВСУ атаковали здание со скоплением живой силы противника.
Для поражения вражеской цели украинские летчики применили авиационные бомбы GBU-62.
В результате точного удара здание было полностью разрушено, а находившиеся внутри российские военные ликвидированы.
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