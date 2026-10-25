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Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
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Украинские пилоты на истребителях МиГ-29 разнесли авиабомбами GBU-62 здание с рашистами

Пилоты Сил обороны на истребителях МиГ-29 нанесли авиаудар по зданию, в котором находился личный состав оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по координатам, полученным от разведки, экипажи Воздушных сил ВСУ атаковали здание со скоплением живой силы противника.

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Для поражения вражеской цели украинские летчики применили авиационные бомбы GBU-62.

В результате точного удара здание было полностью разрушено, а находившиеся внутри российские военные ликвидированы.

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