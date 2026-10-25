Пілоти винищувачів МіГ-29 двома авіабомбами AASM HAMMER зруйнували будівлю з російськими окупантами. ВIДЕО
Українські пілоти на винищувачах МіГ-29 завдали двох точних авіаударів по будівлі зі скупченням російських окупантів на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі Повітряних сил ЗСУ застосували авіаційні бомби AASM HAMMER, якими двічі уразили споруду з живою силою противника.
Унаслідок влучань будівля обвалилася, а російських військових, які перебували всередині, було ліквідовано.
Відеозаписом бойової роботи української авіації поділився один із пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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