Пилоты истребителей МиГ-29 двумя авиабомбами AASM HAMMER разрушили здание с российскими оккупантами. ВИДЕО
Украинские пилоты на истребителях МиГ-29 нанесли два точных авиаудара по зданию, в котором находились российские оккупанты, на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи Воздушных сил ВСУ применили авиационные бомбы AASM HAMMER, которыми дважды поразили сооружение с живой силой противника.
В результате попаданий здание обрушилось, а находившиеся внутри российские военные были ликвидированы.
Видеозапись боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
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