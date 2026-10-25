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Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
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Пилоты истребителей МиГ-29 двумя авиабомбами AASM HAMMER разрушили здание с российскими оккупантами. ВИДЕО

Украинские пилоты на истребителях МиГ-29 нанесли два точных авиаудара по зданию, в котором находились российские оккупанты, на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи Воздушных сил ВСУ применили авиационные бомбы AASM HAMMER, которыми дважды поразили сооружение с живой силой противника.

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В результате попаданий здание обрушилось, а находившиеся внутри российские военные были ликвидированы.

Видеозапись боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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