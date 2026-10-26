Момент уничтожения "Герани-4" в воздухе украинским пилотом "Denfix". ВИДЕО

Украинский пилот с позывным "Denfix" во время ночной атаки российских беспилотников уничтожил вражеский дрон-камикадзе "Герань-4" ракетой класса "воздух-воздух".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время отражения одной из ночных атак противника украинский летчик обнаружил российский беспилотник и начал его преследование.

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Взяв вражескую воздушную цель на прицел, пилот произвел пуск ракеты, которой успешно уничтожил российскую "Герань-4".

Кадры воздушной погони и момент уничтожения вражеского беспилотника снял сам украинский пилот.

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