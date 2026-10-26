Бойцы подразделения "Апекс" бригады "Форпост" уничтожили 12 единиц техники в тылу противника. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Апекс" бригады "Форпост" уничтожили 12 единиц автомобильной техники российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий операторы ударных дронов обнаружили и поразили 10 автомобилей противника и два УАЗа "Буханка".

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Вражеская техника находилась в десятках километров от линии фронта, где оккупанты рассчитывали оставаться в безопасности.

По сообщению пограничников, вместе с транспортными средствами под удары попала и живая сила противника, находившаяся внутри техники.

Видео уничтожения российской логистики в тылу бойцы бригады "Форпост" опубликовали в своем Telegram-канале.

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