Бойцы 8-го полка ССО обнаружили и ликвидировали оккупантов в подвале во время зачистки на Донетчине. ВИДЕО

В ходе зачистки одного из населенных пунктов Донецкой области бойцы 8-го полка Сил специальных операций обнаружили и ликвидировали российских оккупантов, укрывавшихся в подвале здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения Ulfhednar Team заметили развернутую антенну, которая указывала на возможное присутствие противника.

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Обнаружив местонахождение захватчиков, украинские спецназовцы предложили им сдаться в плен. Однако оккупанты не воспользовались возможностью сохранить жизнь.

После этого бойцы ССО бросили в подвал несколько гранат и ликвидировали противника.

Задачу украинские защитники выполнили без потерь.

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