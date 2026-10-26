Бойцы 8-го полка ССО обнаружили и ликвидировали оккупантов в подвале во время зачистки на Донетчине. ВИДЕО
В ходе зачистки одного из населенных пунктов Донецкой области бойцы 8-го полка Сил специальных операций обнаружили и ликвидировали российских оккупантов, укрывавшихся в подвале здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения Ulfhednar Team заметили развернутую антенну, которая указывала на возможное присутствие противника.
Обнаружив местонахождение захватчиков, украинские спецназовцы предложили им сдаться в плен. Однако оккупанты не воспользовались возможностью сохранить жизнь.
После этого бойцы ССО бросили в подвал несколько гранат и ликвидировали противника.
Задачу украинские защитники выполнили без потерь.
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