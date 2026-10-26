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Новости Уничтожение российских оккупантов Донетчина
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Бойцы 8-го полка ССО обнаружили и ликвидировали оккупантов в подвале во время зачистки на Донетчине. ВИДЕО

В ходе зачистки одного из населенных пунктов Донецкой области бойцы 8-го полка Сил специальных операций обнаружили и ликвидировали российских оккупантов, укрывавшихся в подвале здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения Ulfhednar Team заметили развернутую антенну, которая указывала на возможное присутствие противника.

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Обнаружив местонахождение захватчиков, украинские спецназовцы предложили им сдаться в плен. Однако оккупанты не воспользовались возможностью сохранить жизнь.

После этого бойцы ССО бросили в подвал несколько гранат и ликвидировали противника.

Задачу украинские защитники выполнили без потерь.

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армия РФ (24543) уничтожение (11071) Донецкая область (13422) ССО (718)
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