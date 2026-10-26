Бійці 8-го полку ССО виявили та ліквідували окупантів у підвалі під час зачистки на Донеччині. ВIДЕО

Під час зачистки одного з населених пунктів Донеччини бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій виявили та ліквідували російських окупантів, які переховувалися в підвалі будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори підрозділу Ulfhednar Team помітили розгорнуту антену, яка вказувала на можливу присутність противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виявивши місце перебування загарбників, українські спецпризначенці запропонували їм здатися в полон. Однак окупанти не скористалися можливістю зберегти життя.

Після цього бійці ССО закинули до підвалу кілька гранат та ліквідували противника.

Завдання українські захисники виконали без втрат.

Дивіться також: Момент знищення "Герані-4" у повітрі українським пілотом "Denfix". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць стріляє упритул у російського морпіха, який переплутав українських воїнів зі своїми: "Вы из 61-й?",- "Шо-шо?". ВIДЕО