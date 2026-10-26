Бійці 8-го полку ССО виявили та ліквідували окупантів у підвалі під час зачистки на Донеччині. ВIДЕО
Під час зачистки одного з населених пунктів Донеччини бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій виявили та ліквідували російських окупантів, які переховувалися в підвалі будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори підрозділу Ulfhednar Team помітили розгорнуту антену, яка вказувала на можливу присутність противника.
Виявивши місце перебування загарбників, українські спецпризначенці запропонували їм здатися в полон. Однак окупанти не скористалися можливістю зберегти життя.
Після цього бійці ССО закинули до підвалу кілька гранат та ліквідували противника.
Завдання українські захисники виконали без втрат.
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