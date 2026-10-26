Боєць стріляє упритул у російського морпіха, який переплутав українських воїнів зі своїми: "Вы из 61-й?",- "Шо-шо?". ВIДЕО
Українські розвідники ліквідували російського військовослужбовця 61-ї окремої бригади морської піхоти РФ у районі Добропілля Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, знятому від першої особи, зафіксовано українського розвідника, який рухається серед дерев та чагарників.
Боєць тримає напоготові автоматичну зброю з оптичним прицілом.
Окупант не розпізнав українських розвідників і сприйняв їх за своїх поплічників.
"Вы из 61-й?",- питає він зі сховку.
"Шо-шо?", - перепитує боєць і знищує окупанта.
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