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Боєць стріляє упритул у російського морпіха, який переплутав українських воїнів зі своїми: "Вы из 61-й?",- "Шо-шо?". ВIДЕО

Українські розвідники ліквідували російського військовослужбовця 61-ї окремої бригади морської піхоти РФ у районі Добропілля Донецької області. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, знятому від першої особи, зафіксовано українського розвідника, який рухається серед дерев та чагарників. 

Боєць тримає напоготові автоматичну зброю з оптичним прицілом.

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Окупант не розпізнав українських розвідників і сприйняв їх за своїх поплічників.

"Вы из 61-й?",- питає він зі сховку.

"Шо-шо?", - перепитує боєць і знищує окупанта.

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армія рф (22688) знищення (11383) зачистка (10)
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Топ коментарі
+11
Бачиш кацапа - стріляй, усе правильно
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26.10.2026 16:48 Відповісти
+10
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26.10.2026 16:31 Відповісти
+8
"Ви із 61й?"...
"Так-так-так", відповів автомат...
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26.10.2026 16:26 Відповісти

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