Боец стреляет в упор в российского морпеха, который перепутал украинских воинов со своими: "Вы из 61-й?" - "Что-что?". ВИДЕО

Украинские разведчики ликвидировали российского военнослужащего 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ в районе Доброполья Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, снятой от первого лица, запечатлен украинский разведчик, движущийся среди деревьев и кустарников.

Боец держит наготове автоматическое оружие с оптическим прицелом.

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Оккупант не распознал украинских разведчиков и принял их за своих соратников.

"Вы из 61-й?" - спрашивает он из укрытия.

"Что-что?" - переспрашивает боец и уничтожает оккупанта.

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