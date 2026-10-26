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Новости Ближний стрелковый бой Ситуация на Добропольском направлении
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Боец стреляет в упор в российского морпеха, который перепутал украинских воинов со своими: "Вы из 61-й?" - "Что-что?". ВИДЕО

Украинские разведчики ликвидировали российского военнослужащего 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ в районе Доброполья Донецкой области. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, снятой от первого лица, запечатлен украинский разведчик, движущийся среди деревьев и кустарников. 

Боец держит наготове автоматическое оружие с оптическим прицелом.

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Оккупант не распознал украинских разведчиков и принял их за своих соратников.

"Вы из 61-й?" - спрашивает он из укрытия.

"Что-что?" - переспрашивает боец и уничтожает оккупанта.

Смотрите: Разведчики 3-го армейского корпуса взяли в плен троих африканцев и троих россиян во время боя вблизи Зеленой Долины и Колодцев в Донецкой области. ВИДЕО

Смотрите также: Украинские спецназовцы проводят зачистку домов и укрытий в окрестностях Константиновки. ВИДЕО

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армия РФ (24543) уничтожение (11071) зачистка (9)
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Топ комментарии
+4
"добрими справами не треба хизуватися", бо ще різні Ілони маскови будуть кукарікати про порушення правил ведення війни.
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26.10.2026 16:06 Ответить
+4
і шо-кання не насторожило...
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26.10.2026 16:07 Ответить
+3
Угадай ст трёх раз..
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26.10.2026 16:24 Ответить

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