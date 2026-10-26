Боец стреляет в упор в российского морпеха, который перепутал украинских воинов со своими: "Вы из 61-й?" - "Что-что?". ВИДЕО
Украинские разведчики ликвидировали российского военнослужащего 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ в районе Доброполья Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, снятой от первого лица, запечатлен украинский разведчик, движущийся среди деревьев и кустарников.
Боец держит наготове автоматическое оружие с оптическим прицелом.
Оккупант не распознал украинских разведчиков и принял их за своих соратников.
"Вы из 61-й?" - спрашивает он из укрытия.
"Что-что?" - переспрашивает боец и уничтожает оккупанта.
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+4 Roma Chernyi
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+4 Валентин Віт #622687
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+3 Александр Ассаф
показать весь комментарий26.10.2026 16:24 Ответить Ссылка
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