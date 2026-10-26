Воїни бригади "Рубіж" прямим наведенням з танка зруйнували позицію разом із рашистами, які ховалися всередині. ВIДЕО
Танкісти бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України знищили укриття російських окупантів разом із живою силою противника, застосувавши вогонь прямим наведенням з танку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові на танку наблизилися до позиції загарбників та відкрили прицільний вогонь по ворожому укриттю.
Після кількох точних пострілів схованку російських окупантів було зруйновано, а загарбників, які перебували всередині, ліквідовано.
Кадрами бойової роботи танкістів бригади українські захисники поділилися в соціальних мережах.
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