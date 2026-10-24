Операция "Вивальди": бойцы 125-й бригады во время первого боевого выхода взяли в плен шестерых российских оккупантов. ВИДЕО

В ходе наступательной операции "Вивальди" бойцы 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады взяли в плен шестерых российских военных, среди которых двое иностранных наемников. Еще трое оккупантов были уничтожены, а двое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие 2-го механизированного батальона 125-й ОВМБр с позывными "Мазда" и "Максимус" вместе с сослуживцами достигли такого результата во время своего первого боевого выхода в рамках операции "Вивальди" в районе Зеленой Долины.

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В ходе продвижения украинские защитники проверили и зачистили ряд вражеских укрытий — от блиндажей и "лисьих нор" до замаскированных лежанок оккупантов.

Продвигаясь в Колодязях, бойцы вместе с сослуживцами зачистили одну из улиц населенного пункта, обследовали подвалы и разрушенные здания.

Кадры боевых действий украинских военнослужащих были опубликованы в официальном Telegram-канале Третьего армейского корпуса.

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