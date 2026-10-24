Операція "Вівальді": бійці 125-ї бригади під час першого бойового виходу взяли в полон шістьох російських окупантів. ВIДЕО
Під час наступальної операції "Вівальді" бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади взяли в полон шістьох російських військових, серед яких двоє іноземних найманців. Ще трьох окупантів ліквідували, а двох поранили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці 2-го механізованого батальйону 125-ї ОВМБр із позивними "Мазда" та "Максимус" разом із побратимами досягли такого результату під час свого першого бойового виходу в межах операції "Вівальді" в районі Зеленої Долини.
Під час просування українські захисники перевірили та зачистили низку ворожих укриттів - від бліндажів і "лисячих нір" до замаскованих лежанок окупантів.
Просуваючись у Колодязях, бійці разом із побратимами зачистили одну з вулиць населеного пункту, обстежили підвали та зруйновані будівлі.
Кадри бойової роботи українських військовослужбовців оприлюднили в офіційному телеграм-каналі Третього армійського корпусу.
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