Розвідники 125-ї бригади зачистили окопи та полонили росіянина поблизу Зеленої Долини: "Мінус два п#дара, бліндаж чистий! Займаємо оборону". ВIДЕО

Розвідники Shadow Group 125-ї окремої важкої механізованої бригади, яка входить до складу Третього армійського корпусу, оприлюднили відеозапис штурму російських позицій на підступах до Зеленої Долини Донецької області. Українські воїни зачистили ворожі окопи та бліндажі, знищили окупантів і захопили полоненого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі тривалістю майже три хвилини показано бойові дії від першої особи українських захисників. Штурмові групи "Альфа" та "Браво" просуваються лісистою місцевістю, заходять у систему російських окопів та вступають у бій із противником.

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На кадрах видно, як військовослужбовці рухаються вузькими траншеями, перевіряють укриття та ведуть вогонь зі стрілецької зброї. Бій супроводжується постійним радіообміном між штурмовими групами та командуванням.

"Монолит, Монолит, я Браво, я Браво!", - доповідає один із військових під час просування ворожими позиціями.

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У ході штурму українські розвідники застосовують гранати для зачистки укріплень. Після вибухів перевіряють бліндажі та продовжують рух траншеями.

"Граната! Блиндаж чисто!", - лунає на відеозаписі.

Під час бою українські військові полонили росіянина. В одному з епізодів чути, як російський військовослужбовець просить не вбивати його.

"Не убивайте, пожалуйста", - лунає на записі під час контакту з окупантами.

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Після зачистки чергової ділянки позицій один із українських бійців доповідає про результати бою.

"Минус два, минус два, блиндаж чисто. Занимаем оборону тут", - повідомляє військовослужбовець.

Завершивши штурм, розвідники розподіляють сектори спостереження та готуються до утримання захоплених позицій.

За інформацією Третього армійського корпусу, ці бойові дії відбувалися в межах наступальної операції "Вівальді" та були спрямовані на зачистку позицій російських військ поблизу Зеленої Долини.

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