Разведчики 125-й бригады зачистили окопы и взяли в плен россиянина вблизи Зеленой Долины: "Минус два п#дара, блиндаж чист! Занимаем оборону"

Разведчики Shadow Group 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, входящей в состав Третьего армейского корпуса, обнародовали видеозапись штурма российских позиций на подступах к Зеленой Долине в Донецкой области. Украинские воины зачистили вражеские окопы и блиндажи, уничтожили оккупантов и захватили пленного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи продолжительностью почти три минуты показаны боевые действия с точки зрения украинских защитников. Штурмовые группы "Альфа" и "Браво" продвигаются по лесистой местности, проникают в систему российских окопов и вступают в бой с противником.

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На кадрах видно, как военнослужащие движутся по узким траншеям, проверяют укрытия и ведут огонь из стрелкового оружия. Бой сопровождается постоянным радиообменом между штурмовыми группами и командованием.

"Монолит, Монолит, я Браво, я Браво!", — докладывает один из военных во время продвижения по вражеским позициям.

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В ходе штурма украинские разведчики применяют гранаты для зачистки укреплений. После взрывов проверяют блиндажи и продолжают движение по траншеям.

"Граната! Блиндаж чист!", — слышно на видеозаписи.

Во время боя украинские военные взяли в плен россиянина. В одном из эпизодов слышно, как российский военнослужащий просит не убивать его.

"Не убивайте, пожалуйста", — слышно на записи во время столкновения с оккупантами.

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После зачистки очередного участка позиций один из украинских бойцов докладывает о результатах боя.

"Минус два, минус два, блиндаж чист. Занимаем оборону здесь", — сообщает военнослужащий.

Завершив штурм, разведчики распределяют сектора наблюдения и готовятся к удержанию захваченных позиций.

По информации Третьего армейского корпуса, эти боевые действия проходили в рамках наступательной операции "Вивальди" и были направлены на зачистку позиций российских войск вблизи Зеленой Долины.

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