Ветераны и семьи погибших защитников могут получить выписку из реестра через "Дію"
Ветераны войны и члены семей погибших защитников Украины теперь могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны через портал "Дія". Документ подтверждает соответствующий статус и может понадобиться для оформления государственных льгот и социальной помощи.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства по делам ветеранов Украины в Facebook.
Кто может получить выписку через "Дію"
Услуга доступна лицам, информация о которых имеется в реестре и которые имеют один из определенных статусов:
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участник боевых действий;
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участник войны;
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лицо с инвалидностью вследствие войны;
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член семьи погибшего или умершего ветерана войны;
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член семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины;
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пострадавший участник Революции Достоинства;
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лицо с особыми заслугами перед Родиной.
Если данных о человеке нет в реестре, получить выписку через "Дію" не удастся.
Чтобы заказать документ, нужно авторизоваться на портале "Дія", перейти в раздел "Ветеран PRO" и выбрать услугу "Выписка из Реестра ветеранов". После проверки данных необходимо нажать кнопку "Готово".
"Дія" передаст запрос в реестр. После обработки результат поступит в личный кабинет пользователя и на электронную почту.
PDF с QR-кодом и новые возможности для детей ветеранов
Если запрос будет обработан успешно, пользователь получит выписку в формате PDF. Документ будет содержать QR-код для проверки подлинности и квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины.
Также расширены возможности получения выписки через центры предоставления административных услуг. Теперь документ могут оформить дети ветеранов и ветеранок, в частности в возрасте до 23 лет, или их законные представители.
Выписка необходима, в частности, для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.
Таким образом, новая услуга позволяет получить подтверждение статуса через "Дію", а для детей ветеранов предусмотрена возможность оформить документ через ЦНАП.
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