Ветераны и семьи погибших защитников могут получить выписку из реестра через "Дію"

Ветераны войны и члены семей погибших защитников Украины теперь могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны через портал "Дія". Документ подтверждает соответствующий статус и может понадобиться для оформления государственных льгот и социальной помощи.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства по делам ветеранов Украины в Facebook.

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Кто может получить выписку через "Дію"

Услуга доступна лицам, информация о которых имеется в реестре и которые имеют один из определенных статусов:

участник боевых действий;

участник войны;

лицо с инвалидностью вследствие войны;

член семьи погибшего или умершего ветерана войны;

член семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины;

пострадавший участник Революции Достоинства;

лицо с особыми заслугами перед Родиной.

Если данных о человеке нет в реестре, получить выписку через "Дію" не удастся.

Чтобы заказать документ, нужно авторизоваться на портале "Дія", перейти в раздел "Ветеран PRO" и выбрать услугу "Выписка из Реестра ветеранов". После проверки данных необходимо нажать кнопку "Готово".

"Дія" передаст запрос в реестр. После обработки результат поступит в личный кабинет пользователя и на электронную почту.

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PDF с QR-кодом и новые возможности для детей ветеранов

Если запрос будет обработан успешно, пользователь получит выписку в формате PDF. Документ будет содержать QR-код для проверки подлинности и квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины.

Также расширены возможности получения выписки через центры предоставления административных услуг. Теперь документ могут оформить дети ветеранов и ветеранок, в частности в возрасте до 23 лет, или их законные представители.

Выписка необходима, в частности, для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.

Таким образом, новая услуга позволяет получить подтверждение статуса через "Дію", а для детей ветеранов предусмотрена возможность оформить документ через ЦНАП.