Ветерани та родини загиблих захисників можуть отримати витяг із реєстру через "Дію"

Ветерани війни та члени сімей загиблих захисників України тепер можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни через портал "Дія". Документ підтверджує відповідний статус і може знадобитися для оформлення державних пільг та соціальної допомоги.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства у справах ветеранів України у Фейсбуці.

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Хто може отримати витяг через "Дію"

Послуга доступна людям, інформація про яких є в реєстрі та які мають один із визначених статусів:

учасник бойових дій;

учасник війни;

особа з інвалідністю внаслідок війни;

член сім’ї загиблого або померлого ветерана чи ветеранки війни;

член сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України;

постраждалий учасник Революції Гідності;

особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Якщо даних про людину немає в реєстрі, отримати витяг через "Дію" не вдасться.

Щоб замовити документ, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", перейти до розділу "Ветеран PRO" та вибрати послугу "Витяг з Реєстру ветеранів". Після перевірки даних необхідно натиснути кнопку "Готово".

"Дія" передасть запит до реєстру. Після опрацювання результат надійде до особистого кабінету користувача та на електронну пошту.

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PDF із QR-кодом і нові можливості для дітей ветеранів

Якщо запит опрацюють успішно, користувач отримає витяг у форматі PDF. Документ матиме QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України.

Також розширили можливості отримання витягу через центри надання адміністративних послуг. Тепер документ можуть оформити діти ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхні законні представники.

Витяг потрібен, зокрема, для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.

Отже, нова послуга дає змогу отримати підтвердження статусу через "Дію", а для дітей ветеранів передбачена можливість оформити документ через ЦНАП.