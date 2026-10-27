Республиканец Макконнелл раскритиковал Трампа за уступки РФ: они не заставят Путина остановиться

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что уступки России, отмена санкций и сокращение военной помощи Украине не заставят Владимира Путина прекратить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

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По его мнению, такая политика может лишь укрепить позиции Москвы и затянуть боевые действия. Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа за заявление о том, что Россия "вела себя с Украиной нормально".

"Это фактически неверно, стратегически наивно и морально неприемлемо. Его льстивое и уступчивое отношение к России и вознаграждение агрессора отменой санкций не убедят Путина остановиться. История показывает, что такое поведение придает смелости российскому автократу, который воспринимает это как слабость", — написал сенатор.

Макконнелл предупредил о последствиях сокращения помощи Украине

Сенатор предупредил, что сокращение военной помощи США и обмена разведывательными данными с Украиной может повторить ошибки предыдущей американской администрации. Он упомянул решение Джо Байдена в июне 2021 года приостановить военную помощь Украине из-за опасений спровоцировать Россию.

По мнению Макконнелла, угрозы прекратить военную и разведывательную поддержку Киева или ограничить доступ к важным системам спутниковой связи не заставят Украину отказаться от самообороны. Зато они могут помочь России добиться на поле боя успехов, которых она до сих пор не смогла достичь.

Сенатор считает, что такая политика не сократит войну, а может ее продлить.

Сенатор раскритиковал соглашение о российском дизельном топливе

Макконнелл также высказался против договоренности Трампа с Путиным об импорте в США сотен тысяч тонн российского дизельного топлива.

По словам сенатора, передача ограниченных запасов российского дизельного топлива другим покупателям вряд ли поможет существенно снизить цены на американских автозаправках. Он отметил, что средняя стоимость дизельного топлива в США до сих пор превышает шесть долларов за галлон.

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Кроме того, Макконнелл не согласился со словами специального представителя Трампа Стива Уиткоффа, который назвал Путина "гуманистом".

"Если президент серьезно относится к своим словам о прекращении конфликта, ему следует прислушаться к мудрости американского народа, а не к наивным бизнесменам, которые, похоже, считают, что дипломатия заключается в подхалимстве перед противниками. Путин может быть кем угодно, но гуманистом он точно не является", — заявил сенатор.

Макконнелл назвал победу России угрозой для США

Сенатор подчеркнул, что разрешение России захватывать украинские территории и усиливать влияние в Украине и Европе в будущем нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов.

По его мнению, победа России будет иметь гораздо более серьезные последствия для экономической и национальной безопасности США, а также для их влияния в мире, чем временный рост цен на дизельное топливо.

Макконнелл также заявил, что Путин руководил кибератаками на государственные учреждения США и помогал Ирану наносить удары по американским военным и объектам на Ближнем Востоке. По словам сенатора, российский лидер является союзником главы КНР Си Цзиньпина и в дальнейшем будет использовать любую возможность, чтобы ослабить США и Европу.

"Европа — наш крупнейший торговый партнер и двигатель американского экономического роста. Такой исход этой войны, который облегчит России угрожать Европе, наносит ущерб нашим собственным интересам", — добавил Макконнелл.

В заключение сенатор заявил, что большинство республиканцев в Сенате поддерживают Украину и не согласны с политикой уступок России и ее союзникам — Китаю, Северной Корее и Ирану.

Он призвал Трампа учесть эту позицию при подготовке к принятию в Конгрессе пакета оборонных расходов, срок действия которого подходит к концу.

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