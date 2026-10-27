Республіканець Макконнелл розкритикував Трампа за поступки РФ: вони не змусять Путіна зупинитися

Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Мітч Макконнелл заявив, що поступки Росії, скасування санкцій і скорочення військової допомоги Україні не змусять Володимира Путіна припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

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На його думку, така політика може лише посилити позиції Москви та затягнути бойові дії. Він також розкритикував президента США Дональда Трампа за заяву про те, що Росія "поводилася з Україною нормально".

"Це фактично неправильно, стратегічно наївно та морально неприйнятно. Його улесливе й поступливе ставлення до Росії та винагородження агресора скасуванням санкцій не переконають Путіна зупинитися. Історія показує, що така поведінка додає сміливості російському автократу, який сприймає це як слабкість", - написав сенатор.

Макконнелл попередив про наслідки скорочення допомоги Україні

Сенатор застеріг, що скорочення військової допомоги США та обміну розвідувальними даними з Україною може повторити помилки попередньої американської адміністрації. Він згадав рішення Джо Байдена у червні 2021 року призупинити військову допомогу Україні через побоювання спровокувати Росію.

На думку Макконнелла, погрози припинити військову й розвідувальну підтримку Києва або обмежити доступ до важливих систем супутникового зв’язку не змусять Україну відмовитися від самооборони. Натомість вони можуть допомогти Росії досягти на полі бою успіхів, яких вона досі не змогла здобути.

Сенатор вважає, що така політика не скоротить війну, а може її продовжити.

Сенатор розкритикував домовленість щодо російського дизеля

Макконнелл також висловився проти домовленості Трампа з Путіним щодо імпорту до США сотень тисяч тонн російського дизельного пального.

За словами сенатора, передача обмежених запасів російського дизеля іншим покупцям навряд чи допоможе суттєво знизити ціни на американських автозаправках. Він зазначив, що середня вартість дизельного пального у США досі перевищує шість доларів за галон.

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Крім того, Макконнелл не погодився зі словами спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа, який назвав Путіна "гуманістом".

"Якщо президент серйозно ставиться до своїх слів про припинення конфлікту, йому слід прислухатися до мудрості американського народу, а не до наївних бізнесменів, які, здається, вважають, що дипломатія полягає в підлабузництві перед супротивниками. Путін може бути ким завгодно, але гуманістом він точно не є", - заявив сенатор.

Макконнелл назвав перемогу Росії загрозою для США

Сенатор наголосив, що дозвіл Росії захоплювати українські території та посилювати вплив в Україні й Європі в майбутньому зашкодить інтересам Сполучених Штатів.

На його думку, перемога Росії матиме значно серйозніші наслідки для економічної та національної безпеки США, а також їхнього впливу у світі, ніж тимчасове зростання цін на дизельне пальне.

Макконнелл також заявив, що Путін керував кібератаками на державні установи США та допомагав Ірану завдавати ударів по американських військових і об’єктах на Близькому Сході. За словами сенатора, російський лідер є союзником голови КНР Сі Цзіньпіна та надалі використовуватиме будь-яку нагоду, щоб послабити США і Європу.

"Європа є нашим найбільшим торговельним партнером і двигуном американського економічного зростання. Такий результат цієї війни, який полегшить Росії загрожувати Європі, шкодить нашим власним інтересам", — додав Макконнелл.

На завершення сенатор заявив, що більшість республіканців у Сенаті підтримують Україну та не погоджуються з політикою поступок Росії та її союзникам - Китаю, Північній Кореї й Ірану.

Він закликав Трампа врахувати цю позицію під час підготовки до ухвалення в Конгресі пакета оборонних видатків, термін дії якого добігає кінця.

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