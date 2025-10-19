Непослідовна позиція Трампа щодо війни в Україні стає дедалі дратівливішою, - Le Monde

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче завершення війни, яку розпочала РФ проти України. Однак, щоб досягнути цієї мети, він має нарешті припинити свою непостійність та зайняти чітку позицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

Зазначається, що минулий тиждень став черговим прикладом його нерішучості. Нарешті визнавши марність саміту в Анкориджі, що відбувся в серпні на Алясці, де він неодноразово виявляв повагу до російського диктатора, не отримавши нічого натомість, Трамп у понеділок, 13 жовтня, пригрозив поставити Києву крилаті ракети "Томагавк", якщо Володимир Путін не припинить свою агресію.

Видання наголошує, що Трамп здавався рішуче налаштованим створити баланс сил з лідером, який розуміє лише мову сили. Однак така демонстрація сили не витримала телефонної розмови з російським диктатором 16 жовтня, під час якої останній явно повернув собі перевагу.

"Путін, зокрема, пообіцяв можливість чергової зустрічі, цього разу в Угорщині, де він знає, що може розраховувати на підтримку прем'єр-міністра Віктора Орбана. Наступного дня, під час прийому президента України в Білому домі, Трамп відступив у питанні постачання крилатих ракет, посилаючись на недостатні запаси США та бажання уникнути "ескалації". Путін не виявляв таких вагань протягом тижнів після саміту в Анкориджі, розпочавши безпрецедентні бомбардування українських міст та цивільної інфраструктури", - наголошує видання.

Заявивши у своїй соцмережі, що "настав час припинити вбивства і укласти угоду", Трамп вчергове спробував зайняти рівновіддалену позицію між двома сторонами, що воюють, поставивши агресора та жертву на один рівень.

Зауважується, що наслідки такої позиції були очевидні протягом більш ніж восьми місяців: параліч, яким Росія постійно користувалася. Володимир Зеленський, якого в Білому домі зустріли в менш ворожій атмосфері, ніж під час його лютневого візиту, нагадав усім просту істину: "Ми хочемо миру. Путін не хоче. Тому нам потрібно чинити на нього тиск".

Своєю чергою Трамп продовжує опиратися такому тиску. Його зміна позиції щодо ракет "Томагавк" є одним з прикладів цього.

"Однак ця зброя є однією з тих, яких бракує українській армії, яка з 2022 року, після вторгнення Росії, досягла значних успіхів у боротьбі з набагато сильнішим ворогом. Навіть якщо не брати до уваги їхнє потенційне використання для ударів по місцях виробництва дронів, звідки відбуваються атаки на Україну, їхня поставка Києву однозначно продемонструвала б відданість США Києву", - йдеться в публікації.

Крім цього, Трамп неодноразово погрожував санкціями проти РФ, однак досі їх так і не запровадив.

"Під час напруженої лютневої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп дорікнув своєму українському колезі, сказавши, серед іншого, що той "не тримає карти в руках". Тим часом спосіб, у який він грає своїми картами, залишається дратівливим", - підсумували у виданні.