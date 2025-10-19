УКР
Непослідовна позиція Трампа щодо війни в Україні стає дедалі дратівливішою, - Le Monde

трамп

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче завершення війни, яку розпочала РФ проти України. Однак, щоб досягнути цієї мети, він має нарешті припинити свою непостійність та зайняти чітку позицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

Зазначається, що минулий тиждень став черговим прикладом його нерішучості. Нарешті визнавши марність саміту в Анкориджі, що відбувся в серпні на Алясці, де він неодноразово виявляв повагу до російського диктатора, не отримавши нічого натомість, Трамп у понеділок, 13 жовтня, пригрозив поставити Києву крилаті ракети "Томагавк", якщо Володимир Путін не припинить свою агресію.

Видання наголошує, що Трамп здавався рішуче налаштованим створити баланс сил з лідером, який розуміє лише мову сили. Однак така демонстрація сили не витримала телефонної розмови з російським диктатором 16 жовтня, під час якої останній явно повернув собі перевагу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Путін, зокрема, пообіцяв можливість чергової зустрічі, цього разу в Угорщині, де він знає, що може розраховувати на підтримку прем'єр-міністра Віктора Орбана. Наступного дня, під час прийому президента України в Білому домі, Трамп відступив у питанні постачання крилатих ракет, посилаючись на недостатні запаси США та бажання уникнути "ескалації". Путін не виявляв таких вагань протягом тижнів після саміту в Анкориджі, розпочавши безпрецедентні бомбардування українських міст та цивільної інфраструктури", - наголошує видання.

Заявивши у своїй соцмережі, що "настав час припинити вбивства і укласти угоду", Трамп вчергове спробував зайняти рівновіддалену позицію між двома сторонами, що воюють, поставивши агресора та жертву на один рівень.

Також читайте: Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин: Потрібна сила батога, пряником уже була Аляска, - Стубб

Зауважується, що наслідки такої позиції були очевидні протягом більш ніж восьми місяців: параліч, яким Росія постійно користувалася. Володимир Зеленський, якого в Білому домі зустріли в менш ворожій атмосфері, ніж під час його лютневого візиту, нагадав усім просту істину: "Ми хочемо миру. Путін не хоче. Тому нам потрібно чинити на нього тиск".

Своєю чергою Трамп продовжує опиратися такому тиску. Його зміна позиції щодо ракет "Томагавк" є одним з прикладів цього.

"Однак ця зброя є однією з тих, яких бракує українській армії, яка з 2022 року, після вторгнення Росії, досягла значних успіхів у боротьбі з набагато сильнішим ворогом. Навіть якщо не брати до уваги їхнє потенційне використання для ударів по місцях виробництва дронів, звідки відбуваються атаки на Україну, їхня поставка Києву однозначно продемонструвала б відданість США Києву", - йдеться в публікації.

Читайте: Візит Зеленського до США минув не так, як він сподівався, - Мерц

Крім цього, Трамп неодноразово погрожував санкціями проти РФ, однак досі їх так і не запровадив.

"Під час напруженої лютневої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп дорікнув своєму українському колезі, сказавши, серед іншого, що той "не тримає карти в руках". Тим часом спосіб, у який він грає своїми картами, залишається дратівливим", - підсумували у виданні.

Трамп Дональд (7435) війна в Україні (6619)
+14
не може трамп цей старий під* філ поперти проти кремля ,багато компромату на його кольйоні ...
показати весь коментар
19.10.2025 14:46 Відповісти
+13
В Трампа досить чітка та послідовна позиція. Ні зброї, ні санкцій, друга Путіна повернути в рукопожаті. А балаболити про мільони дерев, томагавки та фламінго він може що завгодно.
показати весь коментар
19.10.2025 14:50 Відповісти
+12
Не надо дитячих сентенцій.
Якщо і є компромат, він нічого не вартий. Он Трумпа за педофілію тягать, це аж ніяк не впливає на владу Трумпа.
Сам Трумп по собі- стара людина із розладами. Такі люди стають легкою здоббичю, для маніпулювання з боку прфесіоналів.
показати весь коментар
19.10.2025 14:51 Відповісти
Вважайте на вибори в конгрес,
Трамп з розладами ...так! ,але ж вся партія з розладами, і вони хочуть в конгрес.
показати весь коментар
19.10.2025 14:55 Відповісти
Невдача Трампа у врегулюванні війни між Ізраїлем та Палестиною, розстріл бойовиками Хамас прихильників мирного врегулювання конфлікту це вирок Трампу, це те саме що виведення військ з Афганістану - Трамп залишив на розправу своїх союзників і вони були знищені публічно та з особливою жорстокістю. Це наука всім хто буде слухати маячню Трампа! Трамп неадекватний політик і людина з розумовими розладами, який не може спрогнозувати наслідки своїх заяв і дій і тому покладатись на нього це підписувати собі смертний вирок, що і показали розстріли палестиніців хамасівцями! Трампа потрібно пережити, дочекатись кінця його каденції з мінімальними втратами і в жодному разі не йти ні на які його угоди та договори!
показати весь коментар
19.10.2025 16:58 Відповісти
Так ***** теж не молодий. Але я сумніваюсь, що ним хтось маніпулює. Це падло хворе на голову в плані знищення України як держави.
показати весь коментар
19.10.2025 16:44 Відповісти
З урахуаанням того шо на Додіка має *****, його чубатого та меркантильного кретина читка позиція - п'ятая.
показати весь коментар
19.10.2025 14:49 Відповісти
Саме так: дуже стабільна одна з позицій камасутри...
показати весь коментар
19.10.2025 14:57 Відповісти
Трампон Такий же Ху##ло як і його ....друг Володя ПТН ПНХ.
показати весь коментар
19.10.2025 16:07 Відповісти
Тако Трамп.
)(уйло сказав Трампу,справа Трамп і Епштейн .
показати весь коментар
19.10.2025 14:52 Відповісти
Меланію наполовину? Підписуй.
показати весь коментар
19.10.2025 14:54 Відповісти
Кінець перемирʼю: Ізраїль та ХАМАС знову у вогні - ВПС Ізраїлю бомбить південну частину Ґази, спалахнули бойові дії на кордоні та біля узбережжя
показати весь коментар
19.10.2025 14:54 Відповісти
вісім війн зупинив .а на вулиці США вийшли протестувальники.
показати весь коментар
19.10.2025 14:57 Відповісти
дратівливійшою для французьких лемонд. Хто б сумнівався
показати весь коментар
19.10.2025 14:54 Відповісти
шо за леморд ?
показати весь коментар
19.10.2025 14:57 Відповісти
https://www.lemonde.fr
показати весь коментар
19.10.2025 16:03 Відповісти
❗️Росії ми нічого не даруватимемо - Зеленський ймовірно про відмову від територіальних поступок.
показати весь коментар
19.10.2025 14:56 Відповісти
А Ви скажіть ваш варіант ,зупинення війни.
показати весь коментар
19.10.2025 14:58 Відповісти
у на с два варіанта ,або ми переможемо , або росія програє
показати весь коментар
19.10.2025 15:03 Відповісти
замість території віддати тебе кацапам на денацифікацію. Дикунам потрібна здобич щоб заспокоїлись, то ти станеш нею задля миру!
показати весь коментар
19.10.2025 15:18 Відповісти
Бобер, гризун мира, віддай аляску тофварищью.
показати весь коментар
19.10.2025 15:00 Відповісти
А може і цінності?
показати весь коментар
19.10.2025 15:02 Відповісти
Французы злы после того как Трамп грубо потискал их мальчика. Страх на лице Макрона был очевиден.
показати весь коментар
19.10.2025 15:00 Відповісти
На росії погано ставляться до Макрона! В путь на росію, Міл!😁
показати весь коментар
19.10.2025 15:43 Відповісти
Ви мабуть з Brighton Beach?
показати весь коментар
19.10.2025 15:50 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 15:02 Відповісти
Не зупинив? П::::дец анунакам.
показати весь коментар
19.10.2025 15:06 Відповісти
приємна новина з мацковських болот:

"На Запорожском направлении СВО погиб лейтенант Василий Марзоев, который является сыном командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева".

Убієнний був племінником Станислава Марзоева , який був зам. командуючого 58-й армії і був карателем Дагестана та Чечні. "3 ноября 2002 года вертолет Станислава Марзоева был сбит боевиками из зенитно-ракетного комплекса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A_%C2%AB%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0%C2%BB «Игла» неподалеку от аэродрома Ханкала Чеченской республики после набора километровой высоты. Кроме Станислава Марзоева в вертолете находилось семеро военнослужащих 58-й армии и экипаж."

земля бетоном обом упирям - зрадникам осетинського народу

.
показати весь коментар
19.10.2025 15:07 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 15:14 Відповісти
Що ж хотіли від старого діда, який накуролесив і зараз зовсім не хоче оприлюднення - мравіца нє мравіца, тєрпі моя красавіца каже йому пуйло
показати весь коментар
19.10.2025 15:16 Відповісти
Все эти газетные статьи напоминают бессильную злобу, но самое главное проку от них нет, Трамп ходил с этой газетой в известное место.
показати весь коментар
19.10.2025 15:17 Відповісти
А ***** ходив на Трампа. Як і хамас.
Старий імпотент не може нікуя тільки пердить в соцмережах.
показати весь коментар
19.10.2025 18:30 Відповісти
Складається враження, що є договорняк - ***** мовчки доконує Україну, а трампон ставить перед фактом , що вам кінець, підписуйте капітуляцію. Ввесь час тільки бла-бла-бла, тягне час в очікувані
показати весь коментар
19.10.2025 15:23 Відповісти
Видно дурнуватому діду скинули свіженькі відео,з його походеньками..
показати весь коментар
19.10.2025 15:25 Відповісти
Нельзя раздражаться на действия неадекватных людей, надо иметь план как с ними работать и как минимизировать вред от их деятельности.
показати весь коментар
19.10.2025 15:27 Відповісти
Кац предлагает сдаться. (с)
показати весь коментар
19.10.2025 15:28 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 15:28 Відповісти
Ізраїльські військові стверджують, що бойовики ХАМАС виходять із підземних тунелів і намагаються повернути залишене озброєння, попри домовленість про роззброєння за "планом Трампа".

ЦАХАЛ повідомляє про вибух боїв уздовж кордону та біля моря - Ізраїль відповідає вогнем і авіаударами.
показати весь коментар
19.10.2025 15:30 Відповісти
Та невже? Прямо виходять з підземелля та відбирають танки у ізраїльських солдат, які перед цим залишили їм на зберігання?
показати весь коментар
19.10.2025 16:29 Відповісти
рудого треба надрати
показати весь коментар
19.10.2025 15:29 Відповісти
Даймо спокій США та їхній армії. Ми добре побачили, що вони можуть, а Афганістані. А до того - у В'єтнамі. Колос на гімняних ногах. Як і раша.
показати весь коментар
19.10.2025 15:38 Відповісти
Не меліть дурниць. Ви з Китаю чи Північної Кореї?
показати весь коментар
19.10.2025 15:42 Відповісти
Давайте спокій і заспокойтесь!😌
показати весь коментар
19.10.2025 15:48 Відповісти
@ (мова оригіналу):
Без применения Томагавков падение и раз*б Украиной трухлявого рашистского корыта под названием рф произойдет на полгода позже.
показати весь коментар
19.10.2025 15:58 Відповісти
Трамп - це як стара клімактерична бабця, яка сама не знає, що буде робити завтра, не пам'ятає, що говорила вчора, постійно істерить, хоче щоб її хвалили та обожнювали, хоча вона мерзенна потвора яка викликає огиду та роздратування оточуючих.
показати весь коментар
19.10.2025 16:26 Відповісти
Байден был бойкий воробушек.
показати весь коментар
19.10.2025 16:40 Відповісти
Непослідовна позиція Трампа щодо війни в Україні,вказує на те.ЩО ВІН Є КУПЛЕНИЙ КУЙЛОМ І Є ПОСЛІДОВНИК РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ
показати весь коментар
19.10.2025 16:55 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 17:02 Відповісти
Послідовна у своїй позиції тільки Європа-вона обіцяє але нічого не збирається робити.
показати весь коментар
19.10.2025 17:03 Відповісти
Старечій деменції похер, сантехнік ти чи президент.
показати весь коментар
19.10.2025 17:39 Відповісти
"ТАСО" тільки могила виправить...
показати весь коментар
19.10.2025 17:51 Відповісти
Позиція трампона якраз послідовна. Рачки перед ******. Старе падло.
показати весь коментар
19.10.2025 18:30 Відповісти
Ждіть вісточку від Рудого у п'ятницю, саме тоді на борту літака в нього найбільше гуляє вітер під рудим волосссям.
показати весь коментар
19.10.2025 18:49 Відповісти
Рижий сидить на копроматі ***** і чогось очікувати від нього - даремна трата часу. Таких мудаків, як рижий, орбан і т. п. ***** тримає міцно на поводку і вони діють в його парадигмі. Це ж очевидні речі. Безтолковий ішак, в силу свого IQ, плететься у їхньому фарватері.
показати весь коментар
19.10.2025 19:23 Відповісти
він їбонутий на всю виварку , ну яка в нього може бути позиція миротворець ****
показати весь коментар
19.10.2025 21:09 Відповісти
 
 