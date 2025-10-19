Непоследовательная позиция Трампа относительно войны в Украине становится все более раздражающей, - Le Monde

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет завершения войны, которую начала РФ против Украины. Однако, чтобы достичь этой цели, он должен наконец прекратить свое непостоянство и занять четкую позицию.

Отмечается, что прошедшая неделя стала очередным примером его нерешительности. Наконец признав бесполезность саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе на Аляске, где он неоднократно выказывал уважение к российскому диктатору, не получив ничего взамен, Трамп в понедельник, 13 октября, пригрозил поставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк", если Владимир Путин не прекратит свою агрессию.

Издание отмечает, что Трамп казался решительно настроенным создать баланс сил с лидером, который понимает только язык силы. Однако такая демонстрация силы не выдержала телефонного разговора с российским диктатором 16 октября, во время которого последний явно вернул себе преимущество.

"Путин, в частности, пообещал возможность очередной встречи, на этот раз в Венгрии, где он знает, что может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана. На следующий день, во время приема президента Украины в Белом доме, Трамп отступил в вопросе поставки крылатых ракет, ссылаясь на недостаточные запасы США и желание избежать "эскалации". Путин не проявлял таких колебаний в течение недель после саммита в Анкоридже, начав беспрецедентные бомбардировки украинских городов и гражданской инфраструктуры", - отмечает издание.

Заявив в своей соцсети, что "пришло время прекратить убийства и заключить сделку", Трамп в очередной раз попытался занять равноудаленную позицию между двумя воюющими сторонами, поставив агрессора и жертву на один уровень.

Замечается, что последствия такой позиции были очевидны в течение более чем восьми месяцев: паралич, которым Россия постоянно пользовалась. Владимир Зеленский, которого в Белом доме встретили в менее враждебной атмосфере, чем во время его февральского визита, напомнил всем простую истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому нам нужно оказывать на него давление".

В свою очередь Трамп продолжает сопротивляться такому давлению. Его изменение позиции по ракетам "Томагавк" является одним из примеров этого.

"Однако это оружие является одним из тех, которых не хватает украинской армии, которая с 2022 года, после вторжения России, достигла значительных успехов в борьбе с гораздо более сильным врагом. Даже если не принимать во внимание их потенциальное использование для ударов по местам производства дронов, откуда происходят атаки на Украину, их поставка Киеву однозначно продемонстрировала бы преданность США Киеву", - говорится в публикации.

Кроме этого, Трамп неоднократно угрожал санкциями против РФ, однако до сих пор их так и не ввел.

"Во время напряженной февральской встречи в Овальном кабинете Трамп упрекнул своего украинского коллегу, сказав, среди прочего, что тот "не держит карты в руках". Между тем способ, которым он играет своими картами, остается раздражающим", - подытожили в издании.