Непоследовательная позиция Трампа относительно войны в Украине становится все более раздражающей, - Le Monde
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет завершения войны, которую начала РФ против Украины. Однако, чтобы достичь этой цели, он должен наконец прекратить свое непостоянство и занять четкую позицию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.
Отмечается, что прошедшая неделя стала очередным примером его нерешительности. Наконец признав бесполезность саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе на Аляске, где он неоднократно выказывал уважение к российскому диктатору, не получив ничего взамен, Трамп в понедельник, 13 октября, пригрозил поставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк", если Владимир Путин не прекратит свою агрессию.
Издание отмечает, что Трамп казался решительно настроенным создать баланс сил с лидером, который понимает только язык силы. Однако такая демонстрация силы не выдержала телефонного разговора с российским диктатором 16 октября, во время которого последний явно вернул себе преимущество.
"Путин, в частности, пообещал возможность очередной встречи, на этот раз в Венгрии, где он знает, что может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана. На следующий день, во время приема президента Украины в Белом доме, Трамп отступил в вопросе поставки крылатых ракет, ссылаясь на недостаточные запасы США и желание избежать "эскалации". Путин не проявлял таких колебаний в течение недель после саммита в Анкоридже, начав беспрецедентные бомбардировки украинских городов и гражданской инфраструктуры", - отмечает издание.
Заявив в своей соцсети, что "пришло время прекратить убийства и заключить сделку", Трамп в очередной раз попытался занять равноудаленную позицию между двумя воюющими сторонами, поставив агрессора и жертву на один уровень.
Замечается, что последствия такой позиции были очевидны в течение более чем восьми месяцев: паралич, которым Россия постоянно пользовалась. Владимир Зеленский, которого в Белом доме встретили в менее враждебной атмосфере, чем во время его февральского визита, напомнил всем простую истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому нам нужно оказывать на него давление".
В свою очередь Трамп продолжает сопротивляться такому давлению. Его изменение позиции по ракетам "Томагавк" является одним из примеров этого.
"Однако это оружие является одним из тех, которых не хватает украинской армии, которая с 2022 года, после вторжения России, достигла значительных успехов в борьбе с гораздо более сильным врагом. Даже если не принимать во внимание их потенциальное использование для ударов по местам производства дронов, откуда происходят атаки на Украину, их поставка Киеву однозначно продемонстрировала бы преданность США Киеву", - говорится в публикации.
Кроме этого, Трамп неоднократно угрожал санкциями против РФ, однако до сих пор их так и не ввел.
"Во время напряженной февральской встречи в Овальном кабинете Трамп упрекнул своего украинского коллегу, сказав, среди прочего, что тот "не держит карты в руках". Между тем способ, которым он играет своими картами, остается раздражающим", - подытожили в издании.
Якщо і є компромат, він нічого не вартий. Он Трумпа за педофілію тягать, це аж ніяк не впливає на владу Трумпа.
Сам Трумп по собі- стара людина із розладами. Такі люди стають легкою здоббичю, для маніпулювання з боку прфесіоналів.
Трамп з розладами ...так! ,але ж вся партія з розладами, і вони хочуть в конгрес.
)(уйло сказав Трампу,справа Трамп і Епштейн .
"На Запорожском направлении СВО погиб лейтенант Василий Марзоев, который является сыном командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева".
Убієнний був племінником Станислава Марзоева , який був зам. командуючого 58-й армії і був карателем Дагестана та Чечні. "3 ноября 2002 года вертолет Станислава Марзоева был сбит боевиками из зенитно-ракетного комплекса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A_%C2%AB%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0%C2%BB «Игла» неподалеку от аэродрома Ханкала Чеченской республики после набора километровой высоты. Кроме Станислава Марзоева в вертолете находилось семеро военнослужащих 58-й армии и экипаж."
земля бетоном обом упирям - зрадникам осетинського народу
.
ЦАХАЛ повідомляє про вибух боїв уздовж кордону та біля моря - Ізраїль відповідає вогнем і авіаударами.
Без применения Томагавков падение и раз*б Украиной трухлявого рашистского корыта под названием рф произойдет на полгода позже.