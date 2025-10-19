РУС
Непоследовательная позиция Трампа относительно войны в Украине становится все более раздражающей, - Le Monde

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет завершения войны, которую начала РФ против Украины. Однако, чтобы достичь этой цели, он должен наконец прекратить свое непостоянство и занять четкую позицию.

Як передає Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что прошедшая неделя стала очередным примером его нерешительности. Наконец признав бесполезность саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе на Аляске, где он неоднократно выказывал уважение к российскому диктатору, не получив ничего взамен, Трамп в понедельник, 13 октября, пригрозил поставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк", если Владимир Путин не прекратит свою агрессию.

Издание отмечает, что Трамп казался решительно настроенным создать баланс сил с лидером, который понимает только язык силы. Однако такая демонстрация силы не выдержала телефонного разговора с российским диктатором 16 октября, во время которого последний явно вернул себе преимущество.

"Путин, в частности, пообещал возможность очередной встречи, на этот раз в Венгрии, где он знает, что может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана. На следующий день, во время приема президента Украины в Белом доме, Трамп отступил в вопросе поставки крылатых ракет, ссылаясь на недостаточные запасы США и желание избежать "эскалации". Путин не проявлял таких колебаний в течение недель после саммита в Анкоридже, начав беспрецедентные бомбардировки украинских городов и гражданской инфраструктуры", - отмечает издание.

Заявив в своей соцсети, что "пришло время прекратить убийства и заключить сделку", Трамп в очередной раз попытался занять равноудаленную позицию между двумя воюющими сторонами, поставив агрессора и жертву на один уровень.

Також читайте: Трамп единственный может заставить Путина к переговорам: Нужна сила кнута, пряником уже была Аляска, - Стубб

Замечается, что последствия такой позиции были очевидны в течение более чем восьми месяцев: паралич, которым Россия постоянно пользовалась. Владимир Зеленский, которого в Белом доме встретили в менее враждебной атмосфере, чем во время его февральского визита, напомнил всем простую истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому нам нужно оказывать на него давление".

В свою очередь Трамп продолжает сопротивляться такому давлению. Его изменение позиции по ракетам "Томагавк" является одним из примеров этого.

"Однако это оружие является одним из тех, которых не хватает украинской армии, которая с 2022 года, после вторжения России, достигла значительных успехов в борьбе с гораздо более сильным врагом. Даже если не принимать во внимание их потенциальное использование для ударов по местам производства дронов, откуда происходят атаки на Украину, их поставка Киеву однозначно продемонстрировала бы преданность США Киеву", - говорится в публикации.

Читайте: Визит Зеленского в США прошел не так, как он надеялся, - Мерц

Кроме этого, Трамп неоднократно угрожал санкциями против РФ, однако до сих пор их так и не ввел.

"Во время напряженной февральской встречи в Овальном кабинете Трамп упрекнул своего украинского коллегу, сказав, среди прочего, что тот "не держит карты в руках". Между тем способ, которым он играет своими картами, остается раздражающим", - подытожили в издании.

+11
не може трамп цей старий під* філ поперти проти кремля ,багато компромату на його кольйоні ...
19.10.2025 14:46
+10
В Трампа досить чітка та послідовна позиція. Ні зброї, ні санкцій, друга Путіна повернути в рукопожаті. А балаболити про мільони дерев, томагавки та фламінго він може що завгодно.
19.10.2025 14:50
+9
Не надо дитячих сентенцій.
Якщо і є компромат, він нічого не вартий. Он Трумпа за педофілію тягать, це аж ніяк не впливає на владу Трумпа.
Сам Трумп по собі- стара людина із розладами. Такі люди стають легкою здоббичю, для маніпулювання з боку прфесіоналів.
19.10.2025 14:51
19.10.2025 14:46
Вважайте на вибори в конгрес,
Трамп з розладами ...так! ,але ж вся партія з розладами, і вони хочуть в конгрес.
19.10.2025 14:55
Невдача Трампа у врегулюванні війни між Ізраїлем та Палестиною, розстріл бойовиками Хамас прихильників мирного врегулювання конфлікту це вирок Трампу, це те саме що виведення військ з Афганістану - Трамп залишив на розправу своїх союзників і вони були знищені публічно та з особливою жорстокістю. Це наука всім хто буде слухати маячню Трампа! Трамп неадекватний політик і людина з розумовими розладами, який не може спрогнозувати наслідки своїх заяв і дій і тому покладатись на нього це підписувати собі смертний вирок, що і показали розстріли палестиніців хамасівцями! Трампа потрібно пережити, дочекатись кінця його каденції з мінімальними втратами і в жодному разі не йти ні на які його угоди та договори!
19.10.2025 16:58
Так ***** теж не молодий. Але я сумніваюсь, що ним хтось маніпулює. Це падло хворе на голову в плані знищення України як держави.
показать весь комментарий
19.10.2025 16:44
З урахуаанням того шо на Додіка має *****, його чубатого та меркантильного кретина читка позиція - п'ятая.
19.10.2025 14:49
В Трампа досить чітка та послідовна позиція. Ні зброї, ні санкцій, друга Путіна повернути в рукопожаті. А балаболити про мільони дерев, томагавки та фламінго він може що завгодно.
19.10.2025 14:50
Саме так: дуже стабільна одна з позицій камасутри...
19.10.2025 14:57
Трампон Такий же Ху##ло як і його ....друг Володя ПТН ПНХ.
19.10.2025 16:07
Тако Трамп.
)(уйло сказав Трампу,справа Трамп і Епштейн .
19.10.2025 14:52
Меланію наполовину? Підписуй.
19.10.2025 14:54
Кінець перемирʼю: Ізраїль та ХАМАС знову у вогні - ВПС Ізраїлю бомбить південну частину Ґази, спалахнули бойові дії на кордоні та біля узбережжя
19.10.2025 14:54
вісім війн зупинив .а на вулиці США вийшли протестувальники.
19.10.2025 14:57
дратівливійшою для французьких лемонд. Хто б сумнівався
19.10.2025 14:54
шо за леморд ?
19.10.2025 14:57
https://www.lemonde.fr
19.10.2025 16:03
❗️Росії ми нічого не даруватимемо - Зеленський ймовірно про відмову від територіальних поступок.
19.10.2025 14:56
А Ви скажіть ваш варіант ,зупинення війни.
19.10.2025 14:58
у на с два варіанта ,або ми переможемо , або росія програє
19.10.2025 15:03
замість території віддати тебе кацапам на денацифікацію. Дикунам потрібна здобич щоб заспокоїлись, то ти станеш нею задля миру!
19.10.2025 15:18
Бобер, гризун мира, віддай аляску тофварищью.
19.10.2025 15:00
А може і цінності?
19.10.2025 15:02
Французы злы после того как Трамп грубо потискал их мальчика. Страх на лице Макрона был очевиден.
19.10.2025 15:00
На росії погано ставляться до Макрона! В путь на росію, Міл!😁
19.10.2025 15:43
Ви мабуть з Brighton Beach?
19.10.2025 15:50
19.10.2025 15:02
Не зупинив? П::::дец анунакам.
19.10.2025 15:06
приємна новина з мацковських болот:

"На Запорожском направлении СВО погиб лейтенант Василий Марзоев, который является сыном командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева".

Убієнний був племінником Станислава Марзоева , який був зам. командуючого 58-й армії і був карателем Дагестана та Чечні. "3 ноября 2002 года вертолет Станислава Марзоева был сбит боевиками из зенитно-ракетного комплекса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A_%C2%AB%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0%C2%BB «Игла» неподалеку от аэродрома Ханкала Чеченской республики после набора километровой высоты. Кроме Станислава Марзоева в вертолете находилось семеро военнослужащих 58-й армии и экипаж."

земля бетоном обом упирям - зрадникам осетинського народу

.
19.10.2025 15:07
19.10.2025 15:14
Що ж хотіли від старого діда, який накуролесив і зараз зовсім не хоче оприлюднення - мравіца нє мравіца, тєрпі моя красавіца каже йому пуйло
19.10.2025 15:16
Все эти газетные статьи напоминают бессильную злобу, но самое главное проку от них нет, Трамп ходил с этой газетой в известное место.
19.10.2025 15:17
Складається враження, що є договорняк - ***** мовчки доконує Україну, а трампон ставить перед фактом , що вам кінець, підписуйте капітуляцію. Ввесь час тільки бла-бла-бла, тягне час в очікувані
19.10.2025 15:23
Видно дурнуватому діду скинули свіженькі відео,з його походеньками..
19.10.2025 15:25
Нельзя раздражаться на действия неадекватных людей, надо иметь план как с ними работать и как минимизировать вред от их деятельности.
19.10.2025 15:27
Кац предлагает сдаться. (с)
19.10.2025 15:28
19.10.2025 15:28
Ізраїльські військові стверджують, що бойовики ХАМАС виходять із підземних тунелів і намагаються повернути залишене озброєння, попри домовленість про роззброєння за "планом Трампа".

ЦАХАЛ повідомляє про вибух боїв уздовж кордону та біля моря - Ізраїль відповідає вогнем і авіаударами.
19.10.2025 15:30
Та невже? Прямо виходять з підземелля та відбирають танки у ізраїльських солдат, які перед цим залишили їм на зберігання?
19.10.2025 16:29
рудого треба надрати
19.10.2025 15:29
Даймо спокій США та їхній армії. Ми добре побачили, що вони можуть, а Афганістані. А до того - у В'єтнамі. Колос на гімняних ногах. Як і раша.
19.10.2025 15:38
Не меліть дурниць. Ви з Китаю чи Північної Кореї?
19.10.2025 15:42
Давайте спокій і заспокойтесь!😌
19.10.2025 15:48
@ (мова оригіналу):
Без применения Томагавков падение и раз*б Украиной трухлявого рашистского корыта под названием рф произойдет на полгода позже.
19.10.2025 15:58
Трамп - це як стара клімактерична бабця, яка сама не знає, що буде робити завтра, не пам'ятає, що говорила вчора, постійно істерить, хоче щоб її хвалили та обожнювали, хоча вона мерзенна потвора яка викликає огиду та роздратування оточуючих.
19.10.2025 16:26
Байден был бойкий воробушек.
19.10.2025 16:40
Непослідовна позиція Трампа щодо війни в Україні,вказує на те.ЩО ВІН Є КУПЛЕНИЙ КУЙЛОМ І Є ПОСЛІДОВНИК РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ
19.10.2025 16:55
19.10.2025 17:02
Послідовна у своїй позиції тільки Європа-вона обіцяє але нічого не збирається робити.
19.10.2025 17:03
Старечій деменції похер, сантехнік ти чи президент.
19.10.2025 17:39
"ТАСО" тільки могила виправить...
19.10.2025 17:51
 
 