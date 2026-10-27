Европа готовится к возможной войне с Россией: ряд стран усиливает гражданскую защиту

Страны Северной и Восточной Европы активизируют подготовку к возможным военным угрозам со стороны России. Государства ремонтируют укрытия, создают запасы продовольствия, обучают население действиям в кризисных ситуациях и разрабатывают планы эвакуации за пределы страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства пересмотрели подходы к гражданской обороне. Они сосредоточились не только на военной готовности, но и на защите населения, критической инфраструктуры и экономики от последствий войны и гибридных атак.

"Главный урок, который мы извлекли, заключается в том, что само общество может стать полем битвы", — отметил глава Шведского агентства гражданской обороны и устойчивости Микаэль Фрисель в комментарии Le Monde.

Польша восстанавливает укрытия и инвестирует в гражданскую оборону

В Польше сохранилась сеть защитных сооружений времен холодной войны, значительная часть которых долгое время не использовалась. Закон о гражданской обороне, принятый в 2025 году, положил начало масштабной программе их восстановления.

По данным Le Monde, в стране насчитывается около 86 тыс. укрытий, рассчитанных примерно на 25 млн человек. Население Польши составляет около 38 млн. В перечень входят не только специализированные бомбоубежища, но и другие места, пригодные для временной защиты.

6 октября 2026 года польское правительство утвердило программу защиты населения и гражданской обороны на 2027–2031 годы. На ее реализацию предусмотрено 102,4 млрд злотых, из которых около 30 млрд должны получить регионы и органы местного самоуправления.

Средства будут направлены на обустройство укрытий, закупку спасательного оборудования, систем оповещения и безопасной связи, а также на обеспечение бесперебойного снабжения водой и электроэнергией.

Кроме того, Польша развернула национальную программу обучения граждан. В начале 2026 года была создана Академия защиты населения и гражданской обороны. К сентябрю обучение в ней прошли более 400 тыс. человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угроза со стороны Москвы усиливается, - маршал Сейма Польши Чажастый призвал ежедневно следить за действиями РФ

Финляндия тестирует укрытия и увеличивает запасы продовольствия

В сентябре 2026 года финские военные провели испытания вблизи бомбоубежищ, чтобы оценить их эффективность с учетом современных военных угроз. Предыдущие испытания такого рода проводились еще в 1992 году. По информации Le Monde, за тестами вблизи Рованиеми наблюдали восемь украинских экспертов.

В Финляндии насчитывается около 50,5 тыс. укрытий, способных принять до 4,8 млн человек при общей численности населения 5,6 млн. В сентябре власти также объявили об инвестициях в размере 400 млн евро в обустройство подземных больниц до 2030 года.

Отдельное направление подготовки — продовольственная безопасность. С 2022 года Финляндия увеличила запасы зерна: теперь они рассчитаны на девять месяцев потребления вместо шести.

Страна также планирует создать сеть из 300 супермаркетов, оборудованных резервными генераторами. Они должны обеспечивать население товарами первой необходимости даже в случае длительных перебоев с электроснабжением.

Финская система комплексной безопасности предусматривает сотрудничество государственных учреждений, местных властей, предприятий и общественных организаций. Представители министерств и организаций гражданской защиты регулярно оценивают потребности страны с учетом актуальных угроз.

Швеция модернизирует укрытия и готовит бизнес к войне

В Швеции насчитывается около 64 тыс. укрытий, рассчитанных на семь миллионов человек при общей численности населения около 10 млн. Сооружения, большинство из которых было построено во времена холодной войны, ремонтируют и модернизируют.

В 2024 году шведские власти разослали домохозяйствам обновленную брошюру "Если наступит кризис или война". В ней объясняется, как действовать в чрезвычайных обстоятельствах и какие запасы следует иметь дома. Гражданам рекомендуют быть готовыми как минимум неделю обходиться без посторонней помощи.

Внимание уделяется и предприятиям. В январе 2026 года Швеция призвала компании, в которых работает более пяти человек, подготовиться к худшему сценарию.

Власти определили 12 критически важных секторов, среди которых:

энергетика;

транспорт;

медицина;

финансовые услуги.

По данным Le Monde, около 500 тыс. шведов уже получили уведомления о возможном привлечении к работе по своим профессиям в случае вооруженного конфликта.

Бюджет гражданской обороны Швеции вырос с 2,7 млрд шведских крон в 2022 году до 12,9 млрд крон в 2026-м.

Эстония усиливает защиту экономики и критически важных услуг

Эстония пересматривает подходы к национальной безопасности, учитывая не только военные угрозы, но и риски нарушения работы важных государственных систем.

Новая доктрина безопасности страны, обнародованная в мае 2026 года, определяет экономическую безопасность и непрерывность критически важных услуг как составляющие национальной безопасности наравне с военной обороной.

Законодательство о чрезвычайных ситуациях также было ужесточено путем расширения перечня секторов, считающихся жизненно важными. Речь идет о сферах, от которых зависит повседневная жизнь населения и функционирование государства.

Для Эстонии, граничащей с Россией, подготовка предполагает не только готовность сил обороны, но и способность общества функционировать во время длительного кризиса.

Латвия привлекает бизнес к подготовке страны

Латвия развивает модель комплексной обороны, которая предусматривает сотрудничество с частными компаниями, органами власти и гражданскими учреждениями.

В ходе мобилизационных мероприятий предприятия могут получать задания по поддержке вооруженных сил, в частности в сферах транспорта и строительства.

В сентябре и октябре 2026 года в стране прошли масштабные военные учения "Namejs". В них приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, а также представителей Национальной гвардии.

В ходе маневров проверялись новые возможности, процедуры и технологии вооруженных сил. Учения должны помочь оценить готовность подразделений к действиям в реалистичных условиях. Модель комплексной обороны также предусматривает координацию действий армии с государственными учреждениями, муниципалитетами и частным сектором.

Страны Балтии готовят планы эвакуации населения

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы эвакуации, в частности в соседние государства. Страны региона учитывают, что в случае масштабного вторжения собственных ресурсов может оказаться недостаточно для защиты всех жителей.

В октябре 2025 года Литва провела учения, в ходе которых отрабатывалась эвакуация населения 30 муниципалитетов. Сценарий предусматривал перемещение людей в другие регионы страны, а также за границу — в частности, в Польшу, Германию, Швецию, Швейцарию и Великобританию.

Страны региона также развивают трансграничное сотрудничество. В марте 2026 года Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Польша подписали меморандум о защите гражданского населения.

Документ предусматривает совместное планирование эвакуации через сухопутные границы, организацию транспортных маршрутов и пограничного контроля, а также прием и регистрацию эвакуированных. Особое внимание должно уделяться защите уязвимых групп населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц: Россия стремится ежедневно дестабилизировать Германию