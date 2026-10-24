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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Мерц: Россия стремится ежедневно дестабилизировать Германию

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул угрозу, с которой сталкивается Германия — от экстремистских партий до внешних врагов, в частности "масштабную угрозу" со стороны РФ.

Его заявление цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Мерца об угрозах 

"Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе перед лицом растущих угроз — как со стороны экстремистов внутри страны, так и со стороны иностранных государств извне?" — спросил канцлер и добавил, что РФ стремится "ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии".

  • Отмечается, что Германия является одним из крупнейших военных и политических союзников Украины и в последние месяцы находится в состоянии повышенной готовности к диверсионным актам.

"Это особенно актуально после того, как в аэропорту Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. В Берлине заявили, что за этой попыткой нападения стоит Москва", — пишет DW.

В одном из последних инцидентов, произошедшем в четверг, 23 октября, полиция немецкой земли Бранденбург задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

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Что предшествовало

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейцев серьезнее относиться к угрозе со стороны России. По его словам, цель Кремля — не только захват украинских территорий, но и ослабление демократии и дестабилизация политической системы Европы.

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Автор: 

Германия (7965) россия (90084) Фридрих Мерц (516)
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Топ комментарии
+6
Тому треба заборонити афд і всіх її членів кинути в тюрми - це агентура москви
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24.10.2026 21:39 Ответить
+4
Мелоні молодчина - Уряд Джорджі Мелоні запросив інформацію про те, чи https://nv.ua/ukr/world/countries/protesti-u-franciji-ta-italiji-yes-rozsliduye-mozhlive-rosiyske-vtruchannya-50652071.html були іноземні провокатори причетними до масштабних протестів в Італії та інших європейських країнах минулими вихідними.

Про це написало https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-21/italy-is-looking-into-whether-russian-agents-helped-fuel-riots?srnd=homepage-europe Bloomberg у середу, 21 жовтня.

За словами співрозмовників видання, які побажали зберегти анонімність, йдеться зокрема про причетність Росії.
«Вводится новый состав преступления - за насилие во время акций протеста", - заявила Мелони в видео в соцсетях после одобрения декрета. Правительство Италии одобрило реформу, вводящую презумпцию уголовной ответственности для подростков от 14 до 18 лет, но военных лишают функций судебной полиции.
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24.10.2026 21:40 Ответить
+4
Кацап, твої тези про 'глобалістів' це методичка лахтухів. Вбий себе
Афд має бути знищена 🔪🐷
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24.10.2026 21:55 Ответить

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