Мерц: Россия стремится ежедневно дестабилизировать Германию
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул угрозу, с которой сталкивается Германия — от экстремистских партий до внешних врагов, в частности "масштабную угрозу" со стороны РФ.
Его заявление цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Мерца об угрозах
"Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе перед лицом растущих угроз — как со стороны экстремистов внутри страны, так и со стороны иностранных государств извне?" — спросил канцлер и добавил, что РФ стремится "ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии".
- Отмечается, что Германия является одним из крупнейших военных и политических союзников Украины и в последние месяцы находится в состоянии повышенной готовности к диверсионным актам.
"Это особенно актуально после того, как в аэропорту Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. В Берлине заявили, что за этой попыткой нападения стоит Москва", — пишет DW.
В одном из последних инцидентов, произошедшем в четверг, 23 октября, полиция немецкой земли Бранденбург задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Что предшествовало
Накануне сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейцев серьезнее относиться к угрозе со стороны России. По его словам, цель Кремля — не только захват украинских территорий, но и ослабление демократии и дестабилизация политической системы Европы.
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Про це написало https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-21/italy-is-looking-into-whether-russian-agents-helped-fuel-riots?srnd=homepage-europe Bloomberg у середу, 21 жовтня.
За словами співрозмовників видання, які побажали зберегти анонімність, йдеться зокрема про причетність Росії.
«Вводится новый состав преступления - за насилие во время акций протеста", - заявила Мелони в видео в соцсетях после одобрения декрета. Правительство Италии одобрило реформу, вводящую презумпцию уголовной ответственности для подростков от 14 до 18 лет, но военных лишают функций судебной полиции.
Афд має бути знищена 🔪🐷