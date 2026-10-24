Мерц: Россия стремится ежедневно дестабилизировать Германию

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул угрозу, с которой сталкивается Германия — от экстремистских партий до внешних врагов, в частности "масштабную угрозу" со стороны РФ.

Его заявление цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Мерца об угрозах

"Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе перед лицом растущих угроз — как со стороны экстремистов внутри страны, так и со стороны иностранных государств извне?" — спросил канцлер и добавил, что РФ стремится "ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии".

Отмечается, что Германия является одним из крупнейших военных и политических союзников Украины и в последние месяцы находится в состоянии повышенной готовности к диверсионным актам.

"Это особенно актуально после того, как в аэропорту Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. В Берлине заявили, что за этой попыткой нападения стоит Москва", — пишет DW.

В одном из последних инцидентов, произошедшем в четверг, 23 октября, полиция немецкой земли Бранденбург задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

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Что предшествовало

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейцев серьезнее относиться к угрозе со стороны России. По его словам, цель Кремля — не только захват украинских территорий, но и ослабление демократии и дестабилизация политической системы Европы.

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