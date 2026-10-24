Мерц: Росія прагне щодня дестабілізувати Німеччину
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наголосив на загрозі, з якою стикається Німеччина – від екстремістських партій до зовнішніх ворогів, зокрема на "масштабній загрозі" з боку РФ.
Його заяву цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Мерца щодо загроз
"Як нам захистити нашу свободу та безпеку в Європі перед обличчям зростаючих загроз — як від екстремістів усередині країни, так і від іноземних держав ззовні?", - запитав канцлер та додавши, що РФ прагне "щодня дестабілізувати ситуацію в Німеччині".
- Зазначається, що Німеччина є одним із найбільших військових і політичних союзників України й останніми місяцями перебуває в стані підвищеної готовності до саботажних актів.
"Це особливо актуально після того, як в аеропорту Лейпцига поблизу українського вантажного літака було виявлено безпілотник з вибухівкою. У Берліні заявили, що за цією спробою нападу стоїть Москва, - пише DW.
В одному з останніх інцидентів, що стався у четвер, 23 жовтня, поліція німецької землі Бранденбург затримала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь РФ.
Що передувало
Напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав європейців серйозніше ставитися до загрози з боку Росії. За його словами, мета Кремля — не лише захоплення українських територій, а й послаблення демократії та дестабілізація політичної системи Європи.
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Про це написало https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-21/italy-is-looking-into-whether-russian-agents-helped-fuel-riots?srnd=homepage-europe Bloomberg у середу, 21 жовтня.
За словами співрозмовників видання, які побажали зберегти анонімність, йдеться зокрема про причетність Росії.
«Вводится новый состав преступления - за насилие во время акций протеста", - заявила Мелони в видео в соцсетях после одобрения декрета. Правительство Италии одобрило реформу, вводящую презумпцию уголовной ответственности для подростков от 14 до 18 лет, но военных лишают функций судебной полиции.