Мерц: Росія прагне щодня дестабілізувати Німеччину

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наголосив на загрозі, з якою стикається Німеччина – від екстремістських партій до зовнішніх ворогів, зокрема на "масштабній загрозі" з боку РФ.

Його заяву цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Мерца щодо загроз

"Як нам захистити нашу свободу та безпеку в Європі перед обличчям зростаючих загроз — як від екстремістів усередині країни, так і від іноземних держав ззовні?", - запитав канцлер та додавши, що РФ прагне "щодня дестабілізувати ситуацію в Німеччині".

Зазначається, що Німеччина є одним із найбільших військових і політичних союзників України й останніми місяцями перебуває в стані підвищеної готовності до саботажних актів.

"Це особливо актуально після того, як в аеропорту Лейпцига поблизу українського вантажного літака було виявлено безпілотник з вибухівкою. У Берліні заявили, що за цією спробою нападу стоїть Москва, - пише DW.

В одному з останніх інцидентів, що стався у четвер, 23 жовтня, поліція німецької землі Бранденбург затримала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав європейців серйозніше ставитися до загрози з боку Росії. За його словами, мета Кремля — не лише захоплення українських територій, а й послаблення демократії та дестабілізація політичної системи Європи.

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